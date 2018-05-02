المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية غداً.. إليكم تفاصيلها

A + A -

تجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية اللبنانية غداً وهي مخصصة للموظفين الذين كُلفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد المقبل كرؤساء أقلام وكتبة. وبلغ مجموعهم 14816 موظفاً.

وأعلنت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس عدد الموظفين كناخبين على الشكل الآتي: بيروت الأولى (85 ناخباً)، بيروت الثانية (744)، بعبدا (339)، المتن (196)، الشوف (1295)، عاليه (346)، كسروان (138)، جبيل (284)، صيدا (107)، قضاء جزين (249)، صور (875)، قرى صيدا - الزهراني (577)، بنت جبيل (786)، النبطية (1091)، مرجعيون (580)، حاصبيا (264)، زحلة (610)، البقاع الغربي (361)، راشيا (200)، بعلبك (1747)، الهرمل (261)، عكار (1397)، طرابلس (695)، المنية (166)، الضنية (572)، زغرتا (248)، بشري (84)، الكورة (222) والبترون (297).



إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن الدفعة الأولى من الطرود الديبلوماسية الخاصة باقتراع المغتربين اللبنانيين في الدول الغربية، بدأت بالوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اعتباراً من بعد ظهر أمس، لتنقل إلى مصرف لبنان. والبداية من فنزويلا والأرجنتين، بعدما اكتمل وصول 32 طرداً مماثلاً من الدول العربية الست التي أجريت فيها الجولة الأولى من الانتخابات الجمعة الماضي.