عائلة زكا تطالب الحكومة بموقف وباستدعاء السفير الإيراني

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واصلت عائلة اللبناني الموقوف لدى السلطات الإيرانية نزار زكا، حملتها للتذكير بقضيته والعمل على إطلاق سراحه. وانتهزت العائلة زيارة المرشح للانتخابات الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي القلمون إلى التذكير بقضية زكا.



وقالت مهى زكا شقيقة الموقوف: «نعول على دوركم في مساعدة نزار لتنشق هواء الحرية ورفع الظلم عنه وهو لا يزال حتى الساعة مخطوفاً ومعتقلاً تحت الأرض في سجن إيفين، وصحته في تدهور مستمر. وفي الوقت الذي وقف العالم كله بجانب قضية نزار المحقة، إلا أن الحكومة اللبنانية لم تصدر أي بيان إدانة ضد خطفه ولم تبذل جهوداً لتحريره واستعادته».

وجددت مطالبة العائلة الحكومةَ اللبنانية والبرلمان «بإصدار بيان رسمي يدين إيران ويستدعي السفير الإيراني لدى لبنان بسبب أخذ مواطن لبناني بريء رهينة، بعد تلبيته دعوة رسمية من نائب الرئيس الإيراني لحضور مؤتمر عن دور المرأة في التنمية المستدامة. وهذا الفعل لم يحدث في التاريخ الحديث على الإطلاق».