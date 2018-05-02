living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورين الأشقر: لغة الرصاس لا تخيفنا وسأواصل المعركة الانتخابية بعزم أكبر وإرادة أصلب

2
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المرشحة عن دائرة المتن كورين الأشقر، ان اطلاق النار على منزلها في ضبيه بعد ظهر اليوم، لن يؤثر على مسيرتها او ترشيحها، مؤكدة انها ستواصل معركتها الانتخابية "بعزم اكبر وارادة اكثر صلابة".

وأوضحت ان الرصاصات الأربع التي حطمت زجاج منزل والدها رئيس بلدية الضبيه قبلان الاشقر، اقتصرت أضرارها على الماديات ولم يصب أحد بأذى، مضيفة: "لغة الرصاص لا تخيفنا، وشعارنا كان وسيبقى المحبة، ومن اطلق النار على منزلنا الوالدي عليه ان يتأكد ان لا شيء يوقف خيارنا بخدمة أبناء المتن على اختلاف اتجاهاتهم.


وفي وقت تواصل الأحهزة الأمنية التحقيق في الحادث، والكشف ميدانيا لتحديد الجهة التي اطلق منها الرصاص، غص منزل المرشحة الاشقر بالمناصرين من أبناء المتن، وزارها الوزير السابق المرشح على اللائحة نفسها الياس بو صعب، معلنا استنكاره وتضامنه مع زميلته في اللائحة، وقال: "نثق بالأحهزة الأمنية وننتظر نتائج التحقيقات الجارية".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout