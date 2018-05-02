كورين الأشقر: لغة الرصاس لا تخيفنا وسأواصل المعركة الانتخابية بعزم أكبر وإرادة أصلب

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أعلنت المرشحة عن دائرة المتن كورين الأشقر، ان اطلاق النار على منزلها في ضبيه بعد ظهر اليوم، لن يؤثر على مسيرتها او ترشيحها، مؤكدة انها ستواصل معركتها الانتخابية "بعزم اكبر وارادة اكثر صلابة".

وأوضحت ان الرصاصات الأربع التي حطمت زجاج منزل والدها رئيس بلدية الضبيه قبلان الاشقر، اقتصرت أضرارها على الماديات ولم يصب أحد بأذى، مضيفة: "لغة الرصاص لا تخيفنا، وشعارنا كان وسيبقى المحبة، ومن اطلق النار على منزلنا الوالدي عليه ان يتأكد ان لا شيء يوقف خيارنا بخدمة أبناء المتن على اختلاف اتجاهاتهم.



وفي وقت تواصل الأحهزة الأمنية التحقيق في الحادث، والكشف ميدانيا لتحديد الجهة التي اطلق منها الرصاص، غص منزل المرشحة الاشقر بالمناصرين من أبناء المتن، وزارها الوزير السابق المرشح على اللائحة نفسها الياس بو صعب، معلنا استنكاره وتضامنه مع زميلته في اللائحة، وقال: "نثق بالأحهزة الأمنية وننتظر نتائج التحقيقات الجارية".