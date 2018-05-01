تسونامي العهد سيُطيح بالمشككين! د. علا بطرس

من يُصدَّق ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عرقل تصويت المنتشرين بحجة تأخير في جوازات السّفر لا يصوّت للرجل ولتياره، لأن "الحركة" كان من صلب أهدافها تكريس حقوقهم السياسية والمدنية وأعطائهم "الأمل" وحق الجنسية والعمل على إقرار الإصلاحات التي وعدهم بها باسيل لأن الحكم استمرارية بالتأكيد وسيكون لهم ٦ نواب يمثلونهم في المرة المقبلة...

من يصدق ان التيار الوطني لا يريد الشراكة المسيحية والوطنية، يصوّت لمن يضخ الشائعات ويكذب على الناس. ألم يفاوض باسيل على الحصة الوزارية للقوات في حكومة الرئيس سعد الحريري حتى انتُقد من حليفه الاستراتيجي بأنه يقدّم للشريك المسيحي اكثر من حجمه! من يصدّق أن باسيل حرم منتشرين ينتمون الى القوات اللبنانية من التصويت كمن تنطلي عليه كذبة "اتفقوا يا مسيحيين ونحن مننتخب عون رئيس!"

واتفق المسيحيون وتبخرت الوعود وكادت جلسة انتخاب رئيس جمهورية لبنان أن تطير في المجلس النيابي بتحويلها مهزلة "عد أوراق" إضافية والعالم كلّه يتفرّج على حسن النية ... والتنظيم!

من يصدق ان التيار ليس مشروع دولة عليه أن يصوّت لمن هرِم في هياكل الفساد وقدّم نماذج ميليشياوية في التعدي على حقوق الناس وأرضها وجبالها وكراماتها والى التصويت لمن حافظ على الديمقراطية بفضل الاحتكار والتجديد والتمديد.



ومن يصدّق ان التيار لن يربح بفضل قوته الشعبية على الرّغم من التلاعب بالعقول فهو واهم، وتسونامي العهد سيكون أقوى هذه المرة لأن الناس أمينة لمن عاهدها الصّدق ووفى. لذلك فإن الشائعات لن تتوقف خاصّة وأن النصر سيكون حليفاً للوائح تكتل التغيير والإصلاح.

وعليه ان السيناريو المرتقب فور اقفال صناديق الاقتراع سيكون بإطلاق المشككين فقاعات التزوير ، فكيف اذا حقق الوزير جبران باسيل نصراً مبيناً في دائرة الشمال الثالثة؟! عندها سيبدأ التحليل بأنه مرشح الى رئاسة الجمهورية وكأن جلسة انتخابه ستتمّ في الْيَوْمَ التالي متغافلين ان حكومة العهد تبدأ بعد الانتخابات وإنّ ما ينتظر تيار الجمهورية اي التيار الوطني الحر برئاسة الوزير باسيل جهود جبارة لإطلاق ورشة الإصلاح الكبرى دون أن ننسى أن عهد الرئيس عون التنفيذي سيكون بعد ٦ أيار وعلى مدى ٥ سنوات بعد.



