نقولا صحناوي عبر فايسبوك: للبنان فرصة كبيرة بوجود الرئيس القوي للتقدم بالبلد

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عايد نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي عبر فايسبوك جميع العمال في لبنان وقام بجولة على العاملين والمتطوعين في الماكنات الانتخابية التابعة له للتعبيرعن شكره لمساعدتهم له وايمانهم بالتقدم بالوطن.

وشرح صحناوي أن جزءاً من الفريق مؤلف من الyouth team الذي يهتم اساساً بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وقد عبّر عن حماسته لمعاونته في العمل الانتخابي.

وأشار الى أن العمل في الماكنة الانتخابية يتضمن استخدام التقنيات الحديثة في العمل الانتخابي ولتنسيق العمل معلناً أن فريق العمل وضع برنامجاً تقنياً وحديثاً يعمل من خلاله على ترتيب الداتا.

وفي سياق آخر رأى صحناوي أن الآراء متضاربة بين الناس ، فكثيرون اتخذوا قرارهم والبعض لم يحسم تصويته ، انما اقول ان القرب منهم والجلوس معهم والتعرف عليهم اكثر هو عامل اساسي في اقناع الناخبين.

واعتبر صحناوي أنه في ظل القانون النسبي نقمة الناس كانت حول الاقتراع للائحة بكاملها من دون القدرة على التشطيب انما أشار الى ان الايجابي بالنسبية انها عززت الشراكة في الوطن لان هذا القانون امّن التمثيل الصحيح لجميع الفئات في المجتمع.

وأكد أن للبنان فرصة كبيرة بوجود الرئيس القوي للتقدم بالبلد عموماً والدائرة الأولى خصوصاً ولإعادة الحقوق الى المواطن اللبناني.

ووجه رسالة للناخبين مطالباً إياهم بتحكيم الضمير والاقتراع لمن سيعمل على رد حقوقهم وليس لمن لم يحقق لهم أي إنجاز.