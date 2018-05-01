دائرة الجنوب الثالثة تزدحم باللوائح والمرشحين والمقترعين

A + A -

الطريق الى دائرة الجنوب الثالثة مزدحمة يالشعارات الانتخابية. ففيها تشكلت ست لوائح تضمنت ستة واربعية مرشحا. لم تنجح معارضة الثنائي التقليدي في المنطقة ان تتوحد في لائحة واحدة في اقضية بنت جبيل النبطية حاصبيا ومرجعيون.

عدد المقترعين المسجلين في الدائرة 460565 وهي تعتبر من الدوائر الاكبر من حيث عدد المقترعين.

في النبطية 148 الف

في بنت جبيل 150 الف

وفي مرجعيون حاصبيا 163 الف

يتقسمون بحسب مذاهبهم.

شيعة 370000

سنة 29200

موارنة 24000

دروز 16700

كاثوليك 5200

انجيلي 1350

مختلف 410

بلغت نسبة الاقتراع عام 2009 28,3 بالمئة اي حوالي 222000 مقترع

يتراوح الحاصل الانتخابي بحسب نسب الاقتراع بين 20 الف و23 الف

ابرز هذه اللوائح هي لائحة الثنائب التقليدي حزب الله وامل صاحبة الاكثرية الشعبية والاحادية النيابية في المنطقة.

بالاضافة الى خمس لوائح اخرى تشكلت على النحو التالي.

لائحة الجنوب يستحق وهي ائتلاف تيار وطني حر تيار مستقبل ومستقلين

صوت واحد وهي لائحة الحزب الشيوعي

شبعنا حكي ائتلاف القوات اللبنانية والسيد علي الامين

لائحة فينا نغير لاحمد الاسعد ولائحة كلنا وطني للمجتمع المدني.

جولة لنا على الماكينات الانتخابية للوائح تختصر المشهد.

ايمي مصطفى بدر الدين

لائحة الجنوب يستحق

عمران فوعاني

لائحة صوت واحد للتغيير

محمد جمعة

لائحة شبعنا حكي

علي ابراهيم

لائحة كلنا وطني

نمر حمصي

لائحة فينا نغير

تصعب التوقعات الدقيقة في هذه الدائرة الا ان الاكيد ان العمل جار على تسجيل خرق للائحة الثنائية الشيعية سرجح ان يكون في احد المقعدين الاورثودكسي او السني ان حصل.