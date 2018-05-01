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منعوا البطاقة الممغنطة ورفضوا الميغاسنتر؟ صحيح. فهل سيَحُولون دون تحقيق أهداف هذين الإصلاحين؟

1
MAY
2018
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البطاقة الممغنطة والميغاسنتر عبارة وكلمة ملَّ اللبنانيون سماعَهُما، خصوصاً في الأيام الأخيرة التي سبقت إقرار قانون الانتخاب الجديد، وفي الأيام اللاحقة التي شهدت تبادل اتهامات حول تعطيلِهما.

البعض لم يفهم معناهُما على رغم تكرار الشرح، والبعض الآخر لم يسعَ ليفهم. أما الغالبية، فأدركت مراميهُما، من دون أن تُعير معركة تطبيقِهما اهتماماً كافياً، على اعتبار أنها خاسرة، بدليل المعارضة التي أبداها أكثر من طرف.

أما اليوم، وفيما يتابع اللبنانيون المهرجانات المتنقلة بين المناطق، ويَلِجون أكثر تفاصيل المنافسة الانتخابية، ولاسيما بقاعاً وشمالاً وجنوباً، فبدأت تتكشف الحقائق، وتتضح المفاهيم، وتتجلى بوضوح أسباب تلك المعارضة.

فالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر وسيلتان لا غايتان، وهدفُهما واحد أَحَد: تشجيع اللبنانيين غير المقيمين في المناطق البعيدة، الذين أُبعدوا عنها أو ابتعدوا، وعلى اختلاف طوائفِهم ومذاهبهم، على ممارسة حق اقتراع طالما أهملوه، أو فضلوا عدم ممارسته، إما لكسل، أو لفقدان ثقة، أو تَهَيُباً من ضغط...

فتخيلوا لو كان متاحاً اليوم لأبناء عكار الاقتراع من بيروت والمتن وكسروان وجبيل. ولأبناء الجنوب أن ينتخبوا من الضاحية أو من سائر نواحي جبل لبنان، وكذلك لأبناء البقاع والجبل! كم كانت تبدلت مقاييس وتبدلت نتائج.

مقاييس ونتائج، لم يعد أمام اللبنانيين لقَلْبها سوى خياراً واحداً: أن يستيقظوا باكراً صباح الأحد المقبل في السادس من أيار، وأن يتوجهوا إلى بلداتهم وقُراهُم مهما كانت بعيدة، وأن يمارسوا فعلَ وجود، إيماناً بدور، وتكريساً لميثاق، وتثبيتاً لحقٍ لا يضيع ما دام وراءه مُقترع مصمم على كسر الطوق، دفاعاً عن التنوع، وحفاظاً على الحرية، ومنعاً لتفشي الجفاف على حساب الاخضرار.

منعوا البطاقة الممغنطة ورفضوا الميغاسنتر؟ صحيح. فهل سيَحُولون دون تحقيق أهداف هذين الإصلاحين؟ القرار في هذا الشأن هذه المرة بالتحديد ليس لهم، بل لكل لبناني يرفض أن يكون تابعاً أو مهمشاً أو مواطن درجة ثانية في أي منطقة من مناطق لبنان.

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