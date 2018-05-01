إنماء طرابلس هنأت العمال بعيدهم: لإعطاء المعلمين حقوقهم

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هنأت جمعية إنماء طرابلس والميناء العمال بعيدهم ولا سيما عمال طرابلس والميناء، ودعت بعد اجتماع لها الى "إنصافهم وإعطائهم حقوقهم ولا سيما الأساتذة لتعزيز دورهم في المجتمع والعيش الكريم، فهم يقدمون الكثير، وعلى الحكومة الالتفات الى مطالبهم وتحقيقها ليكونوا أكثر إنتاجية وعطاء".

وحيت "كل عمال لبنان في مختلف القطاعات"، مؤكدة "دورهم في تنشيط الاقتصاد وإعادته الى مساره الصحيح". ودعت المرشحين الى الانتخابات النيابية الى أن "يأخذوا مطالب العمال الى البرلمان بصدق وأمانة، وأن تكون الحقوق المكتسبة للعمال من أولوياتهم، إذ من واجب الدولة تأمين فرص العمل وبذل الجهود لإنصاف الموظفين والعمال".

هنأت جمعية إنماء طرابلس والميناء العمال بعيدهم ولا سيما عمال طرابلس والميناء، ودعت بعد اجتماع لها الى "إنصافهم وإعطائهم حقوقهم ولا سيما الأساتذة لتعزيز دورهم في المجتمع والعيش الكريم، فهم يقدمون الكثير، وعلى الحكومة الالتفات الى مطالبهم وتحقيقها ليكونوا أكثر إنتاجية وعطاء".

وحيت "كل عمال لبنان في مختلف القطاعات"، مؤكدة "دورهم في تنشيط الاقتصاد وإعادته الى مساره الصحيح". ودعت المرشحين الى الانتخابات النيابية الى أن "يأخذوا مطالب العمال الى البرلمان بصدق وأمانة، وأن تكون الحقوق المكتسبة للعمال من أولوياتهم، إذ من واجب الدولة تأمين فرص العمل وبذل الجهود لإنصاف الموظفين والعمال".