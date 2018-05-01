"الخارجية" تعلن عن موعد وصول الطرود الديبلوماسية الى بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان الدفعة الاولى من الطرود الديبلوماسية الخاصة باقتراع المغتربين اللبنانيين في الدول الغربية ستصل الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة ٣،١٥ من بعد ظهر اليوم، حيث يصل اربعة طرود من فنزويلا برفقة السفير اللبناني الياس لبس. وتحتوي تلك الطرود على صناديق الاقتراع والمغلفات وبداخلها ظروف إقتراع المغتربين اللبنانيين المختومة بالشمع الاحمر، والذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الإنتخابات النيابية اللبنانية التي جرت أمس، تمهيداً لارسالها الى مصرف لبنان. وسيصل طرد واحد عند الساعة ٥.،٤ من الأرجنتين مع السفير جوني ابراهيم.

علماً ان ٣٢ طردا دبلوماسيا مماثلا كان سبق وأن وصلوا من الدول العربية الستة التي جرت فيها الجولة الأولى من الانتخابات يوم الجمعة ٢٧ نيسان ٢٠١٨.