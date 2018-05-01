باسيل خلال مهرجان اللائحة المستقلة في بعلبك-الهرمل: من لا يغطس اصبعه بحبر الانتخابات الاحد فهذه وصمة عار له

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لفت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في كلمة له خلال مهرجان انتخابي في في بعلبك الهرمل والقاع، الى أن "البعض يقول أن "البعد جفا" مثل جفاف المنطقة ويخلق قساوة ونسيان، ولكن البعد عن هذه المنطقة، زادني تعلقا وعزما وارادة لمحاربة الجفاف الذي يضرب المنطقة ويجعل الحياة تعود اليها. أنا الذي نفذت سد اليمونة وأنا الذي حللت مشكلة العاصي وعرقلوا تنفيذه"، مشددا على أن "المسافة لم تكن يوما مشكلة ولا الانتخابات كانت سبب وجودي معكم، لأننا وأنتم لدينا حلم أن الجبال بدل أن تُزنر من قبل الارهابيين ستزنر بأرز لبنان".



وأشار الى أن "التيار الوطني الحر مثل مدينة الشمس، مثلما هي ونورها لا يحجبون عن الارض وناسها، التيار لا ينحجب عن أي أرض في لبنان ذلك التيار هو ابن بعلبك الهرمل ولا شيء يبعدنا عنكم لا مسافة ولا سياسة. التيار مثل بعلبك، قلعتها التي تتحدى الزمان والاعاصير وصامدة في معابدها نستوحي منها لغة الخلود، كل شيء يزول وتبقى ونبقى وهذا التيار صامد فيكم وبأصواتكم أنتم علي وحسين وجوزف وحنا، هذا هو التيار في بعلبك الهرمل".



وأكد أن "مستقبل المدينة معكم سيكون أخضر "مش ناشف"، هنا نفكر بالبطولة لأنكم مقاومين على الجرود أنتم عسكر وشعب تخلقون مقاومين وتموتون مقاومين، المقاومة هنا لكل أهل هذه المنطقة، المقاومة التي هي وأنتم من طينتكم لم تحضنوا الارهاب وحميتم المسلم والمسيحي وأكدتم أن الارهاب لا يهدم الحضارة ولا يمكن أن يهدم بعلبك، لأجل ذلك بعلبك صامدة وأنتم صامدون معها"، مضيفا: "هذا الارهاب حاول أن يخطف المنطقة مثلما خطف مطراني حلب، لكن هذه المنطقة لا أحد خطفها من اهلها لأن هذا الشعب حاضنة دولة قوية، المقاومة هنا ليست لفئة وليست محتكرة لفئة هي لكل الناس ولا أحد يمكن أن يحتكرها".



ودعا باسيل كل الناس أن "يكونوا مقاومين وهذا ليس اضعافا وتقسيما للمقاومة، هذا تنوع بالفكر والكلمة وليس بالامرة والعسكر"، جازما أن "المقاومة أيضا يجب أن تكون ثقافية وأولا بالحفاظ على التنوع وهكذا نقاوم اسرائيل والارهاب، اذا لم نفوز عليها بالثقافة لا نربح، وتنوعنا وبقائنا هنا الذي يربحنا. يجب أن يكون هناك مقاومة اقتصادية، بؤر الاهمال معرضة لتصبح بؤر ارهاب. هذه السهول الجافة يمكن أن تصبح خضراء بأعشاب للتداوي ونستفيد من الحشيشة ونحول السيء الى جيد.المقاومة هي للفساد وهي أولا للفساد ونحن على موعد مع سيد الوعد لمقاومة الفساد بعد الانتخابات"، مشددا على أن "لا تعايش مع الفساد، اما الفساد واما المقاومة فهما لا يتعايشان سويا".



وتابع باسيل قائلا: "أنا أقدر الشيعة لأنهم راسخون في ارضهم ورأيتهم في 14 آب 2016 وانتصارهم الحقيقي كان في ارضهم، هم يوميا يقاومون فعل انتماء لهذه الارض، فعل الايمان يمارسون خلال التصويت في الانتخابات .أحب أهل عرسال لأنه مهما انظلموا بقيوا وحافظوا على قريتهم ، قاوموا هلى طريقتهم وغدا على طريقتهم سيعبرون وقسم منهم سيعبر معنا بمرشحيهم، وسيشاركون بكثافة.أقول للمسيحي في هذه الارض، النسبية هي فرصتك لتعبر عن رأيك، النسبية هي فرصة للقول أن صوتك له قيمة ويقوم بفرق، يتكلون على الكسل واليأس والتهميش وأنت يجب أن تكون مزروعا في هذه الارض عندما تصوت في 6 أيار، صوتك هو زرعك، هكذا تعبر عن ايمانك بأرضك".