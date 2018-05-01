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غسان عطالله: استفيدوا من الذين سرقوا منكم طيلة السنين الماضية، خذوا منهم الأموال وصوّتوا ضدّهم وعاقبوهم

1
MAY
2018
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قال المرشّح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الشوف وعاليه، غسان عطالله انّ "لائحتنا مبنية على حلف سياسي مع الأمير طلال ارسلان وهدفنا وضع الديمقراطية على السكة الصحيحة في الجبل" مضيفاً "كما قال العماد عون، بناء افضل علاقات مع السوريين بعد خروجهم من لبنان" واعتبر انّ "سياسة التيار مبنية على الإنفتاح والحوار والشراكة ضمن الحصول على حقوقنا الطبيعية" مشيراً انّه "لا يمكن لأحد أن يفرض علينا ما يريده ويهمّش حقوقنا، فمن بقي 20 سنة في السلطة لا يمكنه ان يقدّم وعوداً"

 

واضاف عطالله "برنامجي الانتخابي هو برنامج التيار الوطني الحر، نحن نسعى إلى إعادة الشباب إلى الجبل، وتشجعيهم على العودة، فنحن صوت العهد القوي في مجلس النواب" واشار الى انّ "الذي وصلنا إليه اليوم يعود الى عدم المحاسبة الفعليّة في السنوات الماضية، فالمصالحة ليست مجرّد كلاماً والهدف اليوم العودة إلى المنطقة وتأمين حياة كريمة لأبناء المنطقة"


واكّد عطالله انّ زمن إلغاء الآخر في الجبل ولّى الى غير رجعة، واضاف "يدنا ممدودة دائماً للجميع ونرغب بالتفاهم مع الجميع من أجل بناء الدولة، هدفنا بناء الدولة بطريقة صحيحة بعيداً عن التجارة السياسية" واشار الى ان "هناك حالة من فقدان الثقة بين المواطن والسياسي، واليوم نعمل لبناء هذه الثقة القائمة على المحاسبة"

 

وختم غسان عطالله "الدولة وحدها تحمي المواطن وانا اريد بناء الدولة وحماية العهد الذي يعمل لبناء الدولة الفعليّة، استفيدوا من الذين سرقوا منكم طيلة السنين الماضية، خذوا منهم الأموال وصوّتوا ضدّهم وعاقبوهم" مشيراً الى انّ "اساس المشروع السياسي يجب ان يكون مبني على الإنماء"

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