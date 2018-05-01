أمل أبو زيد في عيد العمال: لتحقيق الامان الاقتصادي والاجتماعي

A + A -

غرّد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل أبو زيد معايداً العمال في عيدهم وجاء في التغريدة " في الاول من ايار أعايدكم يا عمّال لبنان آملاً في ان يكون هذا العيد محطة لتحقيق الامان الاقتصادي والاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية ومكافحة البطالة والحد من مزاحمة اليد العاملة الاجنبية.

وفي هذا العيد الذي ينبض بالحياة أعاهدكم الدفاع عن همومكم المعيشية والحياتية والعمل على وضع سياسة اصلاحية واقتراح الاجراءات التي تعزّز لكم المظلة الاجتماعية وتشكّل المدخل المناسب لمعالجة الازمات التي تصيبكم وتصيب الوطن ".