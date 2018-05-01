living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - تعرفوا على ملكة جمال لبنان المغترب

1
MAY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفلت الجالية اللبنانية في سيدني بانتخاب ملكة جمال لبنان المغترب في صالة "الدولتن هاوس"، في حضور المئات من أبنائها، وكان تاج الجمال هذه السنة من نصيب الآنسة بيانكا عيد، وفازت بلقب الوصيفة الأولى الآنسة تونيا حبقوق وبلقب الوصيفة الثانية الآنسة جانيتا عساف. 

قدم الاحتفال السيد فرانك أنيسه والسيدة نيسي جان ناصيف. وتنافست على عرش الجمال 7 صبايا من جميلات الجالية. 

والمرشحات هنَّ: بيانكا عيد، تونيا حبقوق، جانيتا عساف، ماريا حنا، ديانا عسيلي، ماجدة الدهيبي، ليلى مرعي وماريا أدال حنا.

تألفت لجنة الحكم من نيكولاس بيو، دايان فيليستي، كارن هيلمن، سيندي دينيسيو، وريسا ماكينس، اضافة الى مسؤول جمع النقاط بول ماكينس.

حضر المناسبة عدد كبير من الشخصيات اللبنانية والاوسترالية: النائب جون سيدوتي ممثل رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز، رئيس المجلس التشريعي جون عجاقة، النائب السابق فيليب رادوك، رئيس بلدية باي سايد بيل سيرافينوفسكي، وحشد من اعضاء البلديات ، ملكة جمال لبنان الاغتراب العالمية سينتيا فرح، ملكة جمال لبنان المغترب اوستراليا للعام 2017 رايتشيل يونان، ملكة جمال لبنان المغترب اوستراليا للعام 2016 نيكول رزق، وحشد من رجال الاعمال والمثقفين والادباء والشعراء واعلاميين.

والقى رئيس لجنة انتخاب ملكة جمال المغترب صاحب جريدة "المستقبل" الاوسترالية جوزيف خوري كلمة شكر فيها "جميع الذين لبوا الدعوة لحضور هذا الحفل المميز"، وشكر رئيس لجنة انتخاب ملكة جمال لبنان انطوان مقصود ووزارة السياحة على نشاطها الكبير في دعم السياحة، الحضور مع اهالي المتباريات، والداعمين لهذا الحفل الفريد من نوعه.

والقت ملكة جمال لبنان المغترب السابقة رايتشيل يونان كلمة تحدثت فيها عن نشاطها خلال العام الماضي، شاكرة فريق عمل لجنة انتخاب ملكة الجمال.

وتوجت الملكة السابقة رايتشال يونان الملكة المتوجة الجديدة بيانكا عيد.

تخلل الاحتفال برنامج فني. وكان درب المرشحات المدرب مودي محمود. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout