بالصورة - تعرفوا على ملكة جمال لبنان المغترب

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احتفلت الجالية اللبنانية في سيدني بانتخاب ملكة جمال لبنان المغترب في صالة "الدولتن هاوس"، في حضور المئات من أبنائها، وكان تاج الجمال هذه السنة من نصيب الآنسة بيانكا عيد، وفازت بلقب الوصيفة الأولى الآنسة تونيا حبقوق وبلقب الوصيفة الثانية الآنسة جانيتا عساف.





قدم الاحتفال السيد فرانك أنيسه والسيدة نيسي جان ناصيف. وتنافست على عرش الجمال 7 صبايا من جميلات الجالية.





والمرشحات هنَّ: بيانكا عيد، تونيا حبقوق، جانيتا عساف، ماريا حنا، ديانا عسيلي، ماجدة الدهيبي، ليلى مرعي وماريا أدال حنا.





تألفت لجنة الحكم من نيكولاس بيو، دايان فيليستي، كارن هيلمن، سيندي دينيسيو، وريسا ماكينس، اضافة الى مسؤول جمع النقاط بول ماكينس.





حضر المناسبة عدد كبير من الشخصيات اللبنانية والاوسترالية: النائب جون سيدوتي ممثل رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز، رئيس المجلس التشريعي جون عجاقة، النائب السابق فيليب رادوك، رئيس بلدية باي سايد بيل سيرافينوفسكي، وحشد من اعضاء البلديات ، ملكة جمال لبنان الاغتراب العالمية سينتيا فرح، ملكة جمال لبنان المغترب اوستراليا للعام 2017 رايتشيل يونان، ملكة جمال لبنان المغترب اوستراليا للعام 2016 نيكول رزق، وحشد من رجال الاعمال والمثقفين والادباء والشعراء واعلاميين.





والقى رئيس لجنة انتخاب ملكة جمال المغترب صاحب جريدة "المستقبل" الاوسترالية جوزيف خوري كلمة شكر فيها "جميع الذين لبوا الدعوة لحضور هذا الحفل المميز"، وشكر رئيس لجنة انتخاب ملكة جمال لبنان انطوان مقصود ووزارة السياحة على نشاطها الكبير في دعم السياحة، الحضور مع اهالي المتباريات، والداعمين لهذا الحفل الفريد من نوعه.





والقت ملكة جمال لبنان المغترب السابقة رايتشيل يونان كلمة تحدثت فيها عن نشاطها خلال العام الماضي، شاكرة فريق عمل لجنة انتخاب ملكة الجمال.





وتوجت الملكة السابقة رايتشال يونان الملكة المتوجة الجديدة بيانكا عيد.





تخلل الاحتفال برنامج فني. وكان درب المرشحات المدرب مودي محمود.