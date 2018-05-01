خدّر قاصرين ومارس أعمال منافية للحشمة معهم!

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن قيام شخص يدعى طارق من التابعية المصرية، بتخدير قاصرين ذكور وممارسة أعمال منافية للحشمة معهم، والطلب إليهم ارتداء ثياب نسائية وتهديدهم بواسطة سكين وحرقهم بواسطة سيجارة لعدم الابلاغ عنه.

على الأثر باشرت الشعبة إستقصاءاتها وتحرياتها وتمكنت من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه، وهو:

ط. ع. (مواليد عام ١٩٨٨، مصري)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

سلم إلى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".