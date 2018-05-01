living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يا شعب لبنان العظيم !! (شربل فرنسيس)

1
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أيّام قليلة تفصلنا عن الإنتخابات النيابيّة، لتنتهيَ معها الخطابات الناريّة، وتبرد الرؤوس الحامية، ويُسدل الستار على مرحلة ماضية من تاريخ لبنان الذي شهدنا فيه الكثير من التقلبات والأوجاع والمِحَن، رافقنا فيها عماد الوطن في أصعب الظروف، ظُلِمنا فيها كثيرًا، حاربونا فيها أكثر، وعرقلونا فيها أكثر وأكثر، لكنّ حلمنا ببناء الوطن جعلنا نثابر على النضال حتّى تحقّق الحلم بوصول فخامة العماد إلى سدّة الرئاسة لا ليتبوّأ منصب رئيس، بل ليدير دفّة الوطن الذي كان تائهًا، ويصل إلى برّ الأمان.


الحلم تحقّق وأضحى واقعًا مُعاشًا، يُلزمُ علينا أن نكون واعين لما ينتظرنا من محاولات لتطويقه، منعًا لتحقيق البرنامج الإصلاحي الذي وَعَدنا به فخامة العماد، وكلّنا يعلم أنّ فخامته إن وَعَد وفى ، والتاريخ يشهد صدقَ أقواله بأفعاله.


فيا شعب لبنان العظيم .
وأنت تراقب هذه المشهدية، وتتحضّر لتثبيت اختيارك،


لا تنسَ بأنّها الفرصة الأخيرة لإنهاء المنظومة التي كانت مُتحكّمة بلبنان.


لا تنسَ بأنّ من قال إن اخترتموني أتعب أنا وترتاحون أنتم، وإن لا فتتعبون أنتم وأرتاح أنا


لا تنس بأنّ من رافقكم يوم كانت الوصاية تُهيمن على البلاد والعِباد، واليأس يدبّ بالنفوس، لن يترككم يومًا.


لا تنس بأنّ صوتكم اليوم هو فرصتكم الأخيرة ببناء وطن.


ولا تنس أيضَا بأنّ كل صوتٍ تضعونه في الصندوق دعمًا للعهد، هو لبنة تضعونها لبناء لبنان الذي طالما حلمنا به.


وأخيرًا لا تنس بأنّ من قال يومًا " يستطيع االعالم أن يسحقني ولن يأخذ توقيعي" قد عاد إلينا دون أن يستطيع العالم أن يسحقه، وفشل في أخذ توقيعه، فمسيرة العهد قد انطلقت، وعلينا جميعًا أن نساهم في إنجاحه، وفك الخصار الذي يُحاك حوله...


فكّروا صحّ، صوّتوا للعهد ، اليوم قبل الغد، وقبل فوات الأوان، كي لا تندموا حين لا ينفع الندم.


#صوتي_للعهد

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout