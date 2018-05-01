living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة.. بهذا الطقس نستقبل شهر أيّار!

1
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقّع الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجويّة أن يسيطر الغبار والأجواء الصفراء على الطقس، إضافةً الى الأمطار الموحلة في الداخل، والحرّ على الساحل.

 

ولفت الى أنّ منخفض البحر الأحمر يعيد سيناريو ما حصل منذ ايام من حيث القيم المنخفضة فوق فلسطين والأردن التي ستتراجع الى 1008hpa، الأمر الذي سيستقطب الرياح الصحراوية من الربع الخالي في المملكة السعودية شمالاً، والرياح الشمالية من جنوب شرق اوروبا نحو الجنوب الشرقي للبحر المتوسط، فتلتقي فوق سيناء وتشكّل منخفضاً جويّاً، ستعزّز نشاطه رياح جنوبية حارة ورطبة صاعدة من البحر الأحمر فتبدأ الأمطار بالهطول في فلسطين وجنوب الأردن ومن ثم عمّان واربد، ليستقر بسحبه الركامية بين البقاع ودمشق، وللمرة الثالثة سوف تتشكّل السيول والفيضانات في العاصمة لأنّ الأمطار ستكون غزيرة كالمرة السابقة.

 

وتحمل الرياح الجنوبية الشرقية غباراً كثيفاً ستصل نسبته فوق كافة المناطق اللبنانية الى 85% ويصل ارتفاعه في الجوّ كحدّ اقصى الى 3000 متر، وسيندمج بالسحب المتوسطة الارتفاع في الداخل، قد يحوّل الأجواء الى صفراء بانتظار وصول السحب الركامية التي ستعلو الغبار فتتساقط امطار موحلة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير لحبات البرد، التي قد يصل حجمها الى 2 سنتم بين زحلة والبقاع الغربي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout