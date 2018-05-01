living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد «اليونيفيل» يأسف لخدشه مشاعر اللبنانيين

1
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 داود رمال-

زيارة قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) الجنرال مايكل بيري لفلسطين المحتلة للمشاركة خصيصاً في احتفالية قتلى جيش العدو الإسرائيلي في يوم إحياء ذكرى شهداء مجزرة قانا، لا تزال تتفاعل. جديدها هذه المرة قيام بيري بجولة شملت معظم القيادات الرسمية المعنية بمهمة اليونيفيل، كان عنوانها متابعة المستجدات على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، لكن مضمونها كان اعتذارياً بامتياز، وخصوصاً أن بعض وزراء فريق 8 آذار كانوا يتجهون إلى إثارة الأمر في مجلس الوزراء ويطالبون بيري باعتذار علني من اللبنانيين عموماً ومن ذوي شهداء الاعتداءات والحروب الإسرائيلية ضد لبنان خصوصاً.

خلال جولته، فُوتِح بيري بالخطوة الاستفزازية التي قام بها، وكان يمكن أن تمر مرور الكرام لو لم يبادر هو إلى تظهيرها بتغريداته عبر «تويتر» ونشره صور مشاركته، متباهياً بــ»الفتح العظيم»، وقيل له إن «شهداء مجزرة قانا جلهم من الأطفال والنساء، وهي جريمة تنم عن إرهاب دولة منظم، وهذا أمر لن ينساه اللبنانيون كون الجرائم الإسرائيلية صارت في كتاب التاريخ الذي يدرس للأجيال».


وبرغم شخصيته التي تتسم بالعناد، وبرغم اقتراب موعد انتهاء ولايته في الجنوب، تحدث بيري بلغة اعتذارية، مبدياً الأسف «لما سببه ذلك من مس بمشاعر اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً، فأنا لم أكن أعرف حساسية المناسبة، وكقائد لقوات اليونيفيل ألبي الدعوات وأزور الجانب الآخر من الحدود، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بين وقت وآخر، وكل هدفي هو الإبقاء على تواصل مع كل الأطراف، لما فيه مصلحة دورنا ومهمتنا».

ما حمله قائد اليونيفيل أيضاً الى القيادات اللبنانية أنه «يسعى الى الحفاظ على الاستقرار، لأن هناك عوامل كثيرة تفرض بقاء هذا الاستقرار، لا بل تثبيته أكثر في الجنوب. فالتطورات على صعيد المنطقة تقلقنا، وهمنا الأساسي عدم حصول أي مضاعفات سلبية على طول الحدود الجنوبية، وخصوصاً في ضوء الوضع القابل للانفجار في غزة وعشية نقل السفارة الأميركية الى القدس واحتمال انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، وصولاً الى ما يمكن أن يحصل في ذكرى النكبة (يوم العودة)، ونحن لدينا الكثير من المخاوف، لكننا قررنا أن تكون قواتنا على أقصى درجات اليقظة والحذر لاستباق أي تطور ولمنع حصول أي شيء يعكر الهدوء السائد على طول الحدود الجنوبية».


لفت بيري الى أن «قيادة اليونيفيل على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي، حتى لا تقدم تل أبيب على أي أمر عند الخط الأزرق قد يؤثر على الاستقرار، وأبلغناهم أن أي أمر يجب تنسيقه مسبقاً منعاً لحصول أي خلل، ونحن نثني على التعاون الكامل والآني من قبل الجيش اللبناني الذي يتمتع بمسؤولية عالية جداً».


أبدى بيري «تجاوباً مع ما تطلبه حكومة لبنان لجهة إعادة تحريك عمل اللجنة الثلاثية في متابعة النقاط الـ 13 المتنازع عليها حدودياً (في البر)، ونحن سنتابع مساعينا التي تصب في هذا الاتجاه، كون الحدود البرية من مسؤوليتنا وتدخل ضمن القرار 1701، أما الحدود البحرية فهي خارجة عن سلطة اليونيفيل وغير مشمولة بولايتنا».


تناول بيري نتائج مؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني وباقي القوى الأمنية، قائلاً «نحن مرتاحون جداً لما تحقق في خلال هذا المؤتمر، كونه سيرفع من مستوى قدرات الجيش الذي أثبت حرفية عالية من ضمن الإمكانيات المتوافرة في حفظ الاستقرار ومحاربة الإرهاب». وسجل بيري في ختام لقاءاته «ارتياحه الكبير أيضاً لقرار قيادة الجيش في إنشاء الفوج النموذجي في الجنوب والذي باشرت العمل على تشكيله وفق تدريبات وقدرات عالية»، وقال «نحن مشجعون وداعمون لهذا القرار».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout