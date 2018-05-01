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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 01-05-2018

1
MAY
2018
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البناء

خفايا

لاحظت أوساط سياسية أن وزيراً في الحكومة ومرشحاً في الوقت ذاته للانتخابات النيابية من «قوى 14 آذار» في إحدى الدوائر، يواصل رفع وتيرة خطابه المذهبي وكيْل الاتهامات لخصومه السياسيين المرشحين في دائرته نفسها، غير آبه، بحسب ما تقول الأوساط، بالاستياء الشعبي والسياسي العارم من خطاباته التي أظهرت أنه مهتمّ بالمقعد النيابي أكثر من المصلحة الوطنية.

كواليس

قال دبلوماسي عربي مخضرم مقيم في أوروبا تعليقاً على بيان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول الملف النووي الإيراني أن «إسرائيل» والسعودية خسرتا الوقت الذهبي الذي كان فيه عقل وقلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران وبات كلّ ما يقولانه أو يعرضانه الآن في توقيت انتهت صلاحيته ولن يجد إلا لسان ترامب مرحّباً بعدما صار العقل والقلب الأميركيان في كوريا الشمالية، وصار التخفيف من أعباء الشرق الأوسط أولوية أميركية يجب أن تتمّ من دون خسائر وبإدارة لبقة بالتنسيق تحت الطاولة مع روسيا، وضمن ضوابط عدم وقوع مصادمات إقليمية ودولية كبرى.

اللواء


غمز
نائب مخضرم يولي اهتمامه لاتصالات يومية مع أبناء الطائفة المرشح عنها، على الرغم من علمانيته الأكيدة!
همس
وزّعت أطراف لائحة كبيرة في الجبل، الصوت التفضيلي لمرشحين من غير مذهبها، حرصاً مع إنجاحهم ضمن اللائحة.
لغز
يُنقل عن قطب حديث العهد في السياسة وصفه الوضع «بالخطير جداً»، ولم يُعرف بالضبط وجهة الخطورة..

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