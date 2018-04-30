المرشح فريد البستاني في عيد العمال: الأولوية لمعالجة البطالة ومواجهة الفساد المستشري

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بمناسبة عيد العمل وجه المرشح عن المقعد الماروني في الشوف الدكتور فريد البستاني كلمة دعا فيها الى اعطاء الاولوية لمعالجة البطالة التي تعدت نسبتها ال٣٥في المئة خصوصا لدى الشباب والمزاحمة غير الشرعية من اليد العاملة غير اللبنانية،وتامين فرص العمل ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الطبقة العاملة في لبنان.

وطالب البستاني بمواجهة الفساد المستشري الذي تقدر كلفته حوالي ٦مليارات دولار سنويامن هدر وتهرب ضريبي والاسراع في تطبيق الاصلاحات الموعودة في ظل وجود رئيس قوي همه تامين الراحة والطمانينة والازدهار للمواطنين وخصوصا الطبقة

الفقيرة والمتوسطة.

وتمنى البستاني عودة البحبوحة والازدهار الاقتصادي الى لبنان واللبنانيين وان تنظر الدولة الى منطقة الشوف نظرة انمائية اشتاقت اليهابعد حرمان طويل امتد لسنوات وسنوات