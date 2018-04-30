جريصاتي: انتخابات المنتشرين قد تكون أنزه من انتخاب الداخل

A + A -

اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي أن انتخابات اللبنانيين المنتشرين في العالم تؤشر الى أن أعدادهم ستتضاعف في المرة المقبلة وأن هذه الانتخابات قد تكون أنزه وأصدق من انتخابات الداخل في حال وجود شوائب.



وقال الوزير جريصاتي في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام": "لقد سبق خلال وجودي في باريس لحضور مؤتمر مكافحة تمويل الارهاب أن زرت والوزير نهاد المشنوق قنصلية لبنان هناك حيث عاينا التدابير المتخذة للعملية الانتخابية وفيها كل الضمانات التي تأمن حرية الناخب وسرية الانتخاب والمحافظة على أوراق الاقتراع في الصناديق الى حين نقلها الى مصرف لبنان".



اضاف :" إن ما جرى خلال انتخاب المنتشرين في العالم يؤشر الى أن أعدادهم ستتضاعف في المرة المقبلة لأنهم أيقنوا حقا أنهم يشاركون في عملية انتخابية تتوافر فيها الصدقية والنزاهة وان المتابعة الحثيثة لوزارة الخارجية والمغتربين لمجريات العملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بما فيها الحافظ على الصناديق التي تحتوي على أوراق المقترعين الى حين نقلها الى بيروت يؤشر الى أن هذه الانتخابات قد تكون "أنزه وأصدق" مما قد يعتري انتخاب الداخل من شوائب".



وتابع : "ما حصل في الخارج في حضور السفراء والقناصل ومندوبي اللوائح ومن خلال التقنيات العالية للمراقبة ونقل المضمون والحفاظ على صناديق الاقتراع في مصرف لبنان سيؤثر على مضاعفة الأعداد مستقبلا".



وردا على سؤال حول رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في موضوع عدد من اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من الاقتراع لعدم تسلمهم جوازات السفر،أجاب جريصاتي: "هيئة التشريع والاستشارات جاهزة لاعطاء الرأي لكن عليها أن تتثبت من أن هؤلاء اللبنانيين تسجلوا في الخارج وحال دون مشاركتهم في عملية الاقتراع عدم توافر جوازات السفر".