بطريرك السريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني نوّه من بعبدا بدور الرئيس عون في حماية لبنان ومسيحيي الشرق

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إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني يرافقه مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا، وأمين سر البطريرك للشؤون الكنسية في الهند المطران تيموثيوس ماثيو وأمين سر البطريركية الاب جوزف بالي.



وخلال اللقاء، نقل البطريرك محبة أبناء الطائفة السريانية الارثوذكسية للرئيس عون وتقديرهم للدور الذي يقوم به لحماية لبنان والمحافظة على الاستقرار والأمان فيه، والاهتمام الذي يبديه حيال مسيحيي الشرق لا سيما أولئك الذين اضطهدوا وشردوا من بلداتهم وقراهم.



ووجه البطريرك دعوة للرئيس عون لتدشين المقر الجديد لبطريركية السريان الأرثوذكس في العطشانة المقرر خلال شهر حزيران المقبل والذي سيدعى إليه رؤساء الطوائف في دول المشرق العربي، مشيراً إلى أن المقر الجديد يضم كنيسة وجناحاً بطريركياً وقاعة اجتماعات وصالونات ومكتبة ومتحفاً للمخطوطات، إضافة إلى غرف نوم للمطارنة.