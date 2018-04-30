living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطريرك السريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني نوّه من بعبدا بدور الرئيس عون في حماية لبنان ومسيحيي الشرق

30
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني يرافقه مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا، وأمين سر البطريرك للشؤون الكنسية في الهند المطران تيموثيوس ماثيو وأمين سر البطريركية الاب جوزف بالي.


وخلال اللقاء، نقل البطريرك محبة أبناء الطائفة السريانية الارثوذكسية للرئيس عون وتقديرهم للدور الذي يقوم به لحماية لبنان والمحافظة على الاستقرار والأمان فيه، والاهتمام الذي يبديه حيال مسيحيي الشرق لا سيما أولئك الذين اضطهدوا وشردوا من بلداتهم وقراهم.


ووجه البطريرك دعوة للرئيس عون لتدشين المقر الجديد لبطريركية السريان الأرثوذكس في العطشانة المقرر خلال شهر حزيران المقبل والذي سيدعى إليه رؤساء الطوائف في دول المشرق العربي، مشيراً إلى أن المقر الجديد يضم كنيسة وجناحاً بطريركياً وقاعة اجتماعات وصالونات ومكتبة ومتحفاً للمخطوطات، إضافة إلى غرف نوم للمطارنة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout