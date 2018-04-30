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إليكم تعرفة المولدات الخاصة عن شهر نيسان

30
APRIL
2018
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر نيسان هو التالي:

380 ل.ل. كل ساعـة تقنـين للمشتـركين (بقدرة 5 أمبير)؛

760 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)،

263 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات:

- قدرة 5 أمبير: 12.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 263 ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 263 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 15 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 263 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.


وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الاخضر (20 ليتر) لشهر نيسان البالغ 18070 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛


مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 184 ساعة في شهر نيسان 2018 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4.5 ساعات يومياً.


وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".


كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة نيسان 2018 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
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