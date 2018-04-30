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تعميم لتسهيل اقتراع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين

30
APRIL
2018
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أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تعميماً قضى باتّخاذ تدابير استثنائية لتسهيل وصول واقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة يوم السادس من أيّار، فطلب من المسؤولين الأمنيين عن مراكز الاقتراع، طيلة نهار الانتخاب، تأمين وصول المركبات التي تقلّ ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين أو من هم في حكمهم، إلى أمام مراكز الاقتراع، وإعطائهم الأولوية في هذا الخصوص.

 

كما طلب المشنوق من المديرية العامة للدفاع المدني انتداب عنصرين من الدفاع المدني على الأقلّ، ببزّات العمل، لكلّ مركز الاقتراع (لا سيما في المدن) يضم أقلام اقتراع تتواجد في طبقات عليا ولا تتوافر فيها مصاعد، وتأمين المساعدات بالمستلزمات الضرورية لجهة انتقال الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من هم في حكمهم، إلى اقلام الاقتراع.

 

وطلب المشنوق من رؤوساء الأقلام إعطاء الأولويات بالاقتراع للناخبين المذكورين أعلاه، والسماح لهم، لا سيما المكفوفين منهم، بعد ابراز البطاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، الاستعانة بناخب آخر يختارونه بأنفسهم ليعاونهم على دخول المعزل وتدوين اختياراتهم ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإسقاطها في صندوق الاقتراع.

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