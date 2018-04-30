الرئيس عون للجنرال بيري: سيعاد البحث في ازالة التعديات الاسرائيلية في النقاط الــ 13 ولبنان يدعم تجديد ولاية "اليونيفيل" من دون اي تعديل في مهامها او خفض في موازنتها

A + A -

رئيس الجمهورية مستقبلاً حاكم ولاية سان خوان الارجنتينية : التواصل الذي نشأ مؤخرا بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر اعاد الحيوية الى العلاقات بين اللبنانيين واقربائهم في العالم

حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وابلغ قائدها الجنرال مايكل بيري خلال استقباله له اليوم، ان هذا التعاون يعزز الامن والاستقرار في المنطقة الحدوديـــة ويساعد على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 الذي يلتزم لبنان مندرجاته كافة، في وقت تواصل اسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

وجدد الرئيس عون رفض لبنان بناء الجدار الاسمنتي على اراض لبنانية، لافتا الى ان اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية-الاممية-الاسرائيلية سوف تعاود البحث في ازالة التعديات الاسرائيلية في النقاط الـــ 13 من الخط الازرق التي تحفظ لبنان عليها.

وشدد الرئيس عون على اهمية المحافظة على علاقات طبيعية بين "اليونيفيل" واهالي البلدات والقرى التي تنتشر فيها لان ذلك يسهل مهمة القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار.واكد رئيس الجمهورية ان لبنان يدعم تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون اي تعديل في مهامها او خفض في موازنتها ما قد يؤثر سلبا على فعاليتها ودورها.

وكان الجنرال بيري قدم للرئيس عون عرضا للاوضاع في منطقة عمليات "اليونيفيل" مشددا على النتائج الايجابية التي يحققها التعاون القائم بين قواته والجيش اللبناني.

حاكم ولاية سان خوان الارجنتينية

الى ذلك، استقبل الرئيس عون حاكم ولاية سان خوان الارجنتينية السيد سيرجيو اوناك لمناسبة الزيارة التي يقوم بها للبنان مع افراد عائلته، وهو يتحدر من اصل لبناني(بلدة زوق مكايل). وحضر اللقاء سفير الارجنتين في لبنان ريكاردو لارييرا اضافة الى عدد من مستشاري الحاكم ووالدته وخالته من آل الهاني وشقيقه وهو سيناتور في المقاطعة.

واعرب الحاكم اوناك عن سعادته لوجوده في لبنان وللحفاوة التي لقيها من المسؤولين اللبنانيين والاقرباء، منوها بالدور الذي يلعبه المتحدرون من اصل لبناني في ولاية سان خوان خصوصا والارجنتين عموما. واشار الى رغبته في تشجيع رجال الاعمال والصناعيين في الولاية للتعاون مع نظرائهم اللبنانيين لاسيما وان ولاية سان خوان مشهورة بمناجم الذهب والفضة والانتاج الزراعي والحركة السياحية وتبلغ مساحتها 92 الف كيلومتر مربع واعرب عن امله في ان تستضيف ولايته في العام 2020 مؤتمرا للمنتشرين اللبنانيين الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين.

ورحب الرئيس عون بالحاكم اوناك في وطنه الثاني لبنان معربا عن اعتزازه بما يحققه اللبنانيون والمتحدرون من اصل لبناني في دنيا الانتشار، وقال:"ان نجاحكم هو نجاح للبنان الذي يعتز بما تحققونه، والتواصل الذي نشأ مؤخرا بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر اعاد الحيوية الى العلاقات بين اللبنانيين واقربائهم في العالم وهذا عامل مهم لاسيما بعد الاجراءات التي تحققت قبل سنة لجهة استعادة اللبنانيين لجنسيتهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخابات النيابية في دول الانتشار، وهو ما تم خلال الاسبوع الماضي بنجاح."

وشكر الرئيس عون الحاكم اوناك على التسهيلات التي قدمها للبنانيين للحصول على وثائق الاحوال الشخصية من الولاية من دون مقابل تمهيدا لاستعادة جنسيتهم اللبنانية.

القاضي انطوني عيسى الخوري

وفي قصر بعبدا، الرئيس السابق للمجلس العدلي ورئيس محكمة التمييز سابقا القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري الذي قدم لرئيس الجمهورية كتابه "الوجيز في القانون المدني-الاموال" وهو من قسمين، الاول تناول فيه "حق الملكية" وتطوره عبر التاريخ، وخصائص هذا الحق ونطاقه، الشرط والاجل فيه، اضافة الى طرق اكتساب الملكية ( بالشفعة، الحيازة، الالحاق، الاتفاقات ومن ضمنها الهبات، الوصية، والارث)، وحماية حق الملكية عن طريق دعوة الاستحقاق. وتطرق في القسم الثاني الى "الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية" فتكلم فيه عن الوقف، والانتفاع، والاستعمال، والسكن، والايجارة العينية، والارتفاقات.

وقد هنأ الرئيس عون القاضي عيسى الخوري على انتاجه القانوني الذي تناول موضوعا يهم الكثيرين.