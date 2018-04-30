انتخابات - فريد بستاني: أولويتنا ستكون تأمين مشروع ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية الشاملة

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شارك المرشح عن المقعد الماروني في الشوف الدكتور فريد البستاني في القداس الالهي الذي اقيم في كنيسة سيدة النجمة في الجية بمناسبة ذكرى شهدائها .

وفي صالون الكنيسة شرح البستاني برنامجه الانتخابي بحضور رئيس البلدية جورج قزي والمختار البير حاتم وعدد كبير من اهالي بلدة الجية ،مستذكرا الشهداء الجيين الذين سقطوا خلال الحرب الماضية متمنيا ان يبقوا شعلة في قلوب اللبنانيين .

واعلن البستاني انه مرشح غير تقليدي ،ات لمهمة اقتصادية الى المجلس النيابي واضعا اولولياته لجملة مشاريع منها تامين مشروع ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية الشاملة ،مطالبا بحقوق الشوفيين التي ليست منة من احد بل يريدها هؤلاء ليعيشوا سوية ،متسائلا عن الاسباب التي تكون فيها الشوف منكوبة بينما غيرها من الاقضية تعيش افضل منها ومؤمنة الخدمات فيها على اكمل وجه .

واكد البستاني انه سيكون الصوت الصارخ في الندوة النيابية وسيكون صادقا وشفافا ووفيا لوعوده وستؤمن العودة الحقيقية بعهد الرئيس القوي العماد ميشال عون .