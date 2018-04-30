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انتخابات - إدكار طرابلسي: وسط بيروت يجب أن يعود لأهله

30
APRIL
2018
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ناشد القسيس الدكتور إدكار طرابلسي المرشح عن التيار الوطني الحر على لائحة "وحدة بيروت" أهالي دائرة بيروت الثانية، من مسيحيين ومسلمين، العمل بقوة لإعطاء صوتهم لإستعادة حقوقهم المسلوبة منهم، وذلك لإعادة الوجه الحقيقي لهذه الدائرة. 
 
وناشد طرابلسي المسيحيين الاقتراع بكثافة في بيروت الثانية، وذلك أسوة بشركائهم المسلمين الذين يتحملون مسؤوليتهم الوطنية ويقبلون على صناديق الاقتراع بنسبة تفوق ٦٠%، وذلك تفعيلا لصوتهم ولاعادة ما كان يمّيز بيروت من تعايش حقيقي كقلب للعاصمة وللبنان. 
 
طرابلسي، وفي حوار تلفزيوني، قال إننا سنناضل في حال وصولنا الى البرلمان مع زملائنا في تكتل لبنان القوي لإعادة بيروت لؤلؤة الشرق الاوسط والعالم العربي، وتعهد طرابلسي باعادة طرح مشاريع قوانين تعمل على إعادة بناء الحجر والبشر فعلا لا قولا، في مقدمها العمل على إعادة الحقوق المسلوبة لاصحابها في وسط بيروت التجاري، فضلا عن العمل الدؤوب لخلق فرص عمل والسعي لتأمين شيخوخة آمنة وطبابة حكومية رفيعة المستوى. وشدد طرابلسي أيضا على ان من أهدافه اقرار قانون الاحوال الشخصية للزواج المدني الاختياري وذلك للوصول لالغاء الطائفية السياسية وتحقيق الدولة المدنية. 
 
وكان القسيس طرابلسي قد قام بسلسلة استقبالات ولقاءات مع الناخبين في بيروت والمتن وكسروان، وقد زار كلا من سيادة متروبوليت بيروت للروم الكاثوليك كيرللس بسترس ومطران جبل لبنان للسريان الاورثوذكس  جورج صليبا، والقسيس د. بول هايدوستيان رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكنائس الارمنية الانجيلية، والاستاذ حبيب افرام مع مجلس الرابطة السريانية.
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