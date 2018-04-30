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انتخابات - سيمون ابي رميا لأهالي المجدل والعاقورة: الرئيس عون حرّر رئاسة الجمهورية من التبعية وكرّس معادلة الرئيس القوي

30
APRIL
2018
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أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون ابي رميا ان "التيار الوطني الحر اعاد القرار المسيحي الى الإدارات ومؤسسات الدولة، ومع وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وكرس معادلة "الرئيس المسيحي القوي"، مشيرا الى "ان الرئيس عون حرّر رئاسة الجمهورية من التبعية والوسطية والرمادية ومعه سنبني الجمهورية القوية، جمهورية العدالة والقانون التي لطالما حلم التيار بها وناضل من أجلها منذ عام 1988".
 
ابي رميا في لقاء جمعه مع أهالي المجدل والعاقورة، لفت الى ان "قطار الانماء في قضاء جبيل انطلق بزخم بعد تولّي العماد عون رئاسة للجمهورية، والمشاريع التي كانت معرقلة في العاقورة خاصة وقضاء جبيل عامة بسبب الكيدية السياسية وستُنجز وستتحقق لان في بعبدا جبل يعيد الحقوق الى اصحابها"، مبشرًا الجبيليين بأنه "سيكون لنا شبكة صرف صحي حديثة تغطي كل بلدات وقرى قضاء جبيل".
 
وختم أبي رميا اللقاء قائلا: "نحن اليوم امام فرصة استثنائية لبناء الجمهورية القوية برئاسة العماد ميشال عون"، داعيا أهالي الكجدل والعاقورة للتصويت في 6 أيار بكثافة للائحة "لبنان القوي" لتأمين أكبر كتلة نيابية تدعم العهد.
 
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