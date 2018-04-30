باسيل: لبنان سجل انتصاراً كبيراً لكل اللبنانيين في الانتشار ونسبة الاقتراع العامة بلغت 59%

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أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن "لبنان سجل انتصارا كبيرا لكل اللبنانيين في الانتشار ومشاركة المغتربين تمت بشكل مقبول وهي تدل على ان هناك حماسا لدى اللبنانيين والنسب جاءت مقبولة بعكس ما يروّج له"، مشيراً إلى أنه "في تاريخ لبنان لم تحصل عملية انتخابية بهذه الشفافية وهذا يؤكد أننا نستطيع أن نفعل الأمر نفسه في لبنان".



وفي مؤتمر صحفي له بعد الانتهاء من عملية اقتراع اللبنانيين المغتربين في وزارة الخارجية، لفت باسيل إلى "أننا استطعنا بظرف صعب وامكانات قليلة ووقت ضيق أن ننجز غرفة عمليات تعمل بشفافية"، "، مشيراً إلى ان "هذه الإنتخابات علّمت وزارة الداخلية ما يجب عليها فعله يوم الأحد المقبل وعلّمتنا كيفية تطوير القانون لاحقا".



وأعلن عن أن "كلفة العملية الإنتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونص دولار فيما عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج بلغت 40 ألف دولار"، مشيراً إلى "تعاون كبير حصل بين وزارتي الداخلية والخارجية وشكر كبير للوزير المشنوق ولكلّ فريق وزارته وهذا نجاح كبير".



وأكد باسيل "أننا قادرون على انجاز مثل هذه الانتخابات بوجود الارادة السياسية والقرار واهم ما في الشكاوى انها طالت كل التيارات السياسية والمرشحين"، معلناً عن أنه "في استراليا وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية إلى 52 في المئة، أوروبا 60 في المئة،أفريقيا 68 في المئة، أميركا اللاتينية 45 في المئة، وأميركا التي لم تنتهي قد تصل إلى أقل من 55 في المئة والدول العربية 69 في المئة وفي الاجمال وصلت نسبة المشاركة في الانتخاباية ككل وصلت إلى 59 في المئة تقريبا وهذا يدل على عطش اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية".