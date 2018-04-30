أنطوان بانو لأبناء الدائرة الأولى في بيروت: "قوّتكم لا تستهينوا بها هي قوّة جارفة ستغيّر طبقة سياسية متحكّمة مضى عليها الزمن"

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حديث العميد انطوان بانو المرشّح عن مقعد الأقليات على لائحة" بيروت الأولى القوية " لموقع Tayyar.org

أعرب المرشّح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى على لائحة " بيروت الأولى القويّة " العميد انطوان بانو في حديث لـ Tayyar.org عن " فخره واعتزازه بأبناء الأشرفية والصيفي والمدوّر والمرفأ لأنّهم برهنوا في الماضي أنّهم جيل الصمود والتحرير والنصر، ولأنّهم سيبرهنوا اليوم أنّهم جيل التغيير القادر على احداث الفرق وعلى أن يكون مساهماً في صنع المستقبل الواعد."

سئل عن مدى ارتياحه للتحضيرات القائمة وللاستعدادات الجارية المواكبة للعملية الانتخابية؟

أجاب:" يفصلنا أسبوع واحد عن الانتخابات. واعتبره مهمّاً كثيراً بعمر الوطن، ولصنع مستقبل واعد. تشكّل الأيام السبعة المتبقّية تحدّياً كبيراً لنا. ونعمل في الوقت المتبقي من أجل شدّ العصب وليس التعصّب. نحن ننتمي إلى مدرسة وطنية بعيدة عن لغة التشرذم والتحريض والفتنة. وأكثر ما لفتني في هذه الحملة التي نخوضها هو اندفاع وحماس الشباب لخوض التنافس الديمقراطي بأسلوب حضاري وراقي. وهذا ما يميّز منطقتنا من انضباط واحترام بعضنا لبعض."

سئل: هل ستتقبّلون النتائج كما هي؟

أجاب:" نحن بالنتيجة أبناء منطقة واحدة. ويجمعنا مصير مشترك.هي معركة صحيح، لكنها معركة بين شركاء وأبناء في الوطن الواحد. نحن اللبنانييون مصيرنا ارتضيناه ورسمناه بملء ارادتنا وهو ان نعيش معاً. بالتأكيد، نفضّل ونعمل أن تفوز لوائحنا في كلّ لبنان وفي الدائرة الأولى في بيروت خصوصاً بأكبر عدد من المقاعد النيابية لأنّنا نعتبر أن مشروعنا أثبت أحقّيته في حماية لبنان وصيانة الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك وووضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي. بالنسبة الى النتائج، أكيد سنتقبّلها كما هي لأنها ستكون ان شاء الله وبثقة الناخبين لمصلحتنا."

سئل: كيف تفسّرون لا مبالاة قرابة 50% من الناخبين وعدم مشاركتهم في الانتخابات؟

أجاب: " في الأنظمة الأحادية حيث الانتخابات شكلية، ترتفع نسب المشاركة وتصل إلى 90% وما فوق. أمّا في غالبية الأنظمة الديمقراطية، فهي تتراوح بين 50% و70%، حتى عندما يجرون استفتاءات حول أمور مصيرية. نحن شكلنا لائحة " لبنان القوي" على مساحة الوطن. ولنقطف النجاح الكبير بكل لبنان، نقوم بتحرّك هائل ودائم، وبتعبئة كاملة وشاملة، ونحضّ على الالتزام الواعي والمسؤول، وعلى الثقة المتبادلة ومن دون حدود، وعلى العمل الدؤوب لتشجيع الناس المتردّدين والعازفين عن الانتخاب. نحن متأكدون أن هذه الفئة من الناس هي أقرب ما تكون إلينا وإلى مبادئنا وقناعاتنا. بحيادها، تعبّر عن "قرفها" إذا جاز التعبير من الوضع الذي نسعى بكل قوتنا لتغييره. علينا أن ننجح هذه المرّة باقناع هؤلاء أن الحيادية هذه المرّة هي سلبية. وندعوهم إلى أن نشبك أيادينا لنصنع التغيير معاً."

سئل: لماذا تعتبرون أنّكم ستعملون أكثر ممّا فعله نوّاب المنطقة؟

أجاب:" أطلق النوّاب الذين مثّلوا منطقتنا طوال السنين الماضية الوعود الكثيرة. وكانوا رمزاً لطبقة سياسية فشلت لانّها لم تف بوعودها. تكلّموا أكثر ممّا فعلوا. معهم، غابت المشاريع الانمائية والنهضوية والاجتماعية والطبية والخدماتية والتربوية عن أبناء منطقتنا. لا نعرف ماذا فعلوا في مجلس النواب وفي الحكومة طيلة هذه السنين. الآن صار وقت الحساب ونقول لهم لم تؤدوا قسطكم للعلى. اسمحوا لنا. حان وقت التغيير. "

سئل: نسمع كثيراً أن هذه الانتخابات تاريخية؟

أجاب: " هي بالفعل كذلك بالشكل والمضمون. أليس لأول مرّة بتاريخ لبنان يعتمد القانون النسبي؟ أليس لأول مرة يصوّت اللبنانيون في الخارج؟ أليس لأول مرة أقرّ انتخاب نواب يمثّلون الاغتراب؟ وأقر اعتماد البطاقة الممغنطة؟ والميغاسنتر؟ وانتخاب اللبنانيين في مراكز اقامتهم؟ وقد تعهد الجميع بتطبيق ذلك في الدورة المقبلة؟ أما بالمضمون، فستكون هذه الانتخابات تاريخية بنتائجها لأنها ستشكل نقطة عبور من لبنان الماضي الى لبنان المستقبل. هذا المستقبل الذي نريده مشرقاً ومزدهراً لابنائنا.

سئل: ينتقد البعض تسميتكم بلائحة العهد؟

أجاب: "إذا كان الانتقاد من منطلق غيرتهم على العهد، أدعو الجميع إلى أن يشكّلوا لوائح العهد ليقوى العهد بجميع اللبنانيين. نحن مصمّمون على الفوز بكتلة نيابية كبيرة تكون فاعلة بالتشريع والرقابة والمحاسبة، وتكون سنداً لفريق وزاري متجانس يصنع المبادرات ويشارك بصنع القرارات. شبابنا وقواعدنا لديهم الروح الوطنية والطموح والارادة والعلم والمبادرة والابتكار والابداع. هذه الميزات سمحت لهم بالتميّز والنجاح والتفوّق بلبنان والخارج. فلنستفد من هذه الخبرات والميزات بصنع لبنان الغد."

سئل: ماذا عن مرحلة ما بعد الانتخابات؟

أجاب: "نأمل ان يكون التضامن الوزاري سمة عمل الحكومة المقبلة التي نتطلع الى تأليفها باسرع وقت. لا أحد يملك ترف اضاعة الوقت. هناك استحقاقات داهمة تتطلب معالجات وقرارات جريئة وسريعة لحماية لبنان من اي خضّة سياسية او امنية او مالية. نحن تعهدنا أن نكون القدوة والملتزمين بتطبيق القانون والنظام. ونأمل من الجميع العمل في ظلّ القانون والنظام. لبنان لا يقوم على مبدأ الغلبة والاستقواء."

سئل: ماذا تقول لناخبي الدائرة الأولى؟

أجاب:" قوّتكم لا تستهينوا بها. هي مستمدة من مناعتكم وتربيتكم واخلاقكم وعزّتكم وكرامتكم. قوّتكم لا تستهينوا بها. هي قائمة على وحدة نضال، وعلى ايمان بمبادىء وطنية سامية، وعلى ولائكم ومحبتكم واخلاصكم لرئيس جمهوريتنا القوي العماد ميشال عون. قوتكم لا تستهينوا بها. هي انعكاس لتيّار وطني حرّ بقيادة الوزير جبران باسيل. تيّار يتطّلع إلى الأمام لتحقيق مشاريع مفيدة للوطن وللمواطنين. قوّتكم مع الطاشناق وجميع الزملاء في اللائحة لا تستهينوا بها. هي قوّة جارفة ستغيّر طبقة سياسية مضى عليها الزمن تحكّمت بارادة ابنائنا ومصير منطقتنا طول السنين الماضية."