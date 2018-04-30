الحكم رجال (خليل الخوري)

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ليس بسيطاً أن يشارك لبنانيو الإنتشار، في القارات الخمس، في العملية الإنتخابية في لبنان. إنه إنجاز يحصل للمرة الأولى منذ أقل من قرن بقليل. فمنذ أواسط عشرينات القرن العشرين الماضي، يوم عرف لبنان المجالس النيابية، لم يقترع المنتشرون.

صحيح أن العدد قليل، بل ضئيل، قياساً الى أعداد لبنانيي الإنتشار الكبير والتي تفوق أعداد المقيمين.

وصحيح أن هناك بعض الهنات الهيّنات التي ظهرت وهي نتيجة للتجربة الأولى، إضافة الى أنها، في المطلق محدودة في المكان والزمان.

وصحيح أنه يفترض دراسة هذا الإنجاز التاريخي دراسة واعية، دقيقة، لاستخلاص العبرة منه في شكل عام وتفضيلي، لتدارك تلك الهنات في الإنتخابات المقبلة المقررة (قانوناً) في العام 2022.

ولكن الصحيح أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال، وتحت أي ذريعة، تجاهل أهمية هذا الإنجاز الكبير بكل ما للكلمة من معنى.

وحده المكابر لا يعترف بهذا الإنجاز. وكم كان البعض «صغيراً» فعلاً وهو يتحايل على الإقرار بالإنجاز... حتى إذا أقر به راح يتحايل كي لا يعيده الى أصحابه.

لاشك في أن الدولة اللبنانية هي وراء هذا الفصل التاريخي المشرف. ولكن هذه الدولة الموجودة منذ قرن تقريباً، والتي مرّ على تحقيق استقلالها أكثر من 75 عاماً لم تفلح في تحقيق ما جرى ويجري في السنة ونصف السنة من عمر هذا العهد.

الحقيقة يجب أن تُعرف وأن تقال:

ان ما تحقق في عهد الرئيس العماد ميشال عون يكاد يكون منعطفات تاريخية بكل ما للكلمة من معنى: من تأليف الحكومة بسرعة قياسية وإعداد البيان الوزاري بسرعة مماثلة، الى قانون استعادة المنتشرين المتحدرين من أصول لبنانية جنسيتهم، الى إقرار قانون الإنتخاب، الى تمكين المنتشرين اللبنانيين في الخارج من المشاركة في العملية الإنتخابية ( الى أمور عديدة كالموازنتين للعامين 2017 و2018 الخ...). وهي أمور كانت (في معظمها) تدخل في إطار المحظور بحكم الأمر الواقع على الأقل.

أمّا هذا الإنجاز الإنتخابي فهو نور على نور. نور تمكين المنتشر من الإقتراع على نور إجراء الإنتخابات بعد تسع سنوات شهدت سلسلة تمديدات.

لذلك لا يجوز الأخذ بما يملكه حاقد من هنا وكيدي من هناك بالتقليل من هذا الذي تحقق. كما لا يجوز تجاهل الذين يقفون وراء تحقيقه والذين أنصفهم وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس. أما الفضل في الأساس فهو يعود، إضافة الى العهد، الى كل من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق اللذين كان للتنسيق بينهما فضل كبير في التنفيذ.

لقد قيّض، لهذه الحقبة، رجال قرّروا أن يركبوا هذا المركب الخشن، وأن يخوضوا هذه التجرية ليضعوا حجر الأساس لفصل جديد مجيد من التجربة اللبنانية الديموقراطية تحت رعاية سيد العهد الذي أثبت أنه فعلاً يقدم حيث لا يجرؤ (أو حيث لم يجرؤ من قبله) الآخرون.

إنه مفصل وطني مهم، يجب أن يعتز به اللبنانيون المقيمون كما كان يعبر المنتشرون عن اعتزازهم، في مراكز أقلام الإقتراع في عواصم ومدن العالم، وهم الذين ضرب لهم هذا العهد وحكومة الرئيس سعد الحريري موعداً مع إنتخاب نوابهم من المنتشرين أنفسهم بعد أربع سنوات.