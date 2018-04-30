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مهرجان إنتخابي حاشد لـ"لائحة بيروت الأولى القوية"

30
APRIL
2018
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أقامت "لائحة بيروت الأولى القوية" في دائرة بيروت الأولى مهرجانا حاشدا في الأشرفية قرب إذاعة صوت لبنان حضره رئيس التيار الوطني الحر  وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وبحضور مرشحو الأحزاب المشاركة على اللائحة وهم التيار الوطني الحر والطاشناق والهنشاك بالاضافة الى المرشحين المستقلين ومنسق بيروت الأولى في التيار المحامي الياس عباس كما مقرر الدائرة في بيروت ميشال متني ورئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين ابراهيم حنا وعدد كبير من مخاتير وفعاليات المنطقة. 
 
  شارك في اللقاء عدد كبير  من المؤيدين والمحازبين والمناصرين للتيار الوطني الحر بالاضافة الى مناصري الأحزاب  المشاركة في اللائحة. 
 
تخلل اللقاء كلمة للوزير باسيل تلتها كلمات  للمرشحين . 
 
يذكر ان "لائحة بيروت الأولى القوية" المدعومة من التيار الوطني الحر تضم :
 
* الوزير نقولا الصحناوي - نائب رئيس التيار الوطني الحر - روم كاتوليك
* هاكوب ترزيان ( طاشناق) أرمن أرثوذكس
* المحامي سيرج جوخاداريان (عن الطاشناق) أرمن كاتوليك
* مسعود الأشقر (مستقل) ماروني
* نقولا الشماس (مستقل) روم أرثوذكس
 * العميد المتقاعد أنطوان بانو (تيار وطني حر) أقليات
* ألكسندر ماتوسيان ( توافقي تيار وطني حر/طاشناق ) أرمن أرثوذكس 
* سبوح قالباكيان (هنشاك) أرمن أرثوذكس 
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