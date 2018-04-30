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ميشال سكاف في لقاء حواري بدعوة من التجمع الثقافي الاجتماعي في البقاع: نمثّل فعلاً لا قولاً الشراكة والتعايش في قضاء زحلة منذ اكثر من 90 عاماً

30
APRIL
2018
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بدعوة من التجمع الثقافي الاجتماعي في البقاع، أقيم في "البارك اوتيل - شتورا" لقاءً حوارياً مع رئيس لائحة "زحلة للكل" المرشح عن المقعد الكاثوليكي ميشال سكاف بحضور رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط السيد محمد البسط والعديد من الفعاليات النقابية والاقتصادية والاجتماعية من كافة قرى البقاع الاوسط .

 

بداية مع النشيد الوطني، وبعدها كلمة ترحيبية لامين سر التجمع الدكتور زكريا ابوشاهين حيث تحدّث عن سيرة ميشال سكاف الذاتية موضحاً أهمية الترشح في هذه الظروف لما يتمتع به الاستاذ سكاف برؤية مستقبلية حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والزراعية مؤكداً على خياراته الوطنية والسيادية في كافة المحطات الاساسية.

 

بدوره، استذكر ميشال سكاف محطات النضال التي شارك فيها في ساحة الشهداء بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، واعتبر ان عائلة سكاف تمثّل فعلاً لا قولاً الشراكة والتعايش في قضاء زحلة منذ اكثر من 90 عاما.

 

كما وأشار الى انه يتشارك مع الرئيس سعد الحريري في حمل الامانة من خلال الإهتمام بمطالب المواطنين وتحسين وتطوير البلد، مؤكداً على دعم التفاهمات بين الرئاسات التي امنت الاستقرار للبلد ومشدداً على حصرية السلاح في يد القوى الشرعية، كما وشرح سكاف برنامجه الانتخابي ورؤيته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لتطوير قضاء زحلة.

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