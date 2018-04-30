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"عميل صهيوني..".. ولعت بين شربل خليل وزياد عيتاني!

30
APRIL
2018
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بعدما انتقد الممثل المسرحي زياد عيتاني على حسابه "تويتر" المخرج شربل خليل، على خلفية بث برنامجه قبل 10 أيام، أغنية حملت "جملاً عنصرية" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، قائلاً: "شربل خليل نتيجة ومش سبب، الكوميديا اللبنانية لطالما نمطت السوري والمصري والخليجي وباقي الدول العربية والتركي وحتى الأجنبي الأوروبي أو الأميركي، و عاشت على السخرية من الجنسية أو الشكل وصولا للمواد الإباحية وهي الأكثر استهلاكا بالحقبة الكوميدية الأخيرة".

 

رد خليل في تغريدة له، بشكل لاذع على عيتاني قائلاً: "عندما يتّهمني بالعنصرية عميل صهيوني برّأته السياسة، تزيد قناعتي أن ما قمت به هو عين الصواب".

 

ورد خليل استتبع رداً آخر من عيتاني، إذ قال في تغريدة لاحقة: "البراءة جايي من القضاء العسكري يلي بشرفك وبشرف ١٠ متلك ولا مليون رح يغبروا على تاريخ وحاضر أمثالي يلي وقعوا ضحية سيستم مرق لسانك على صباطو لتنشر عنصريتك على شاشاتنا، بعد ناقص متلك يحاضر علينا بالصراع يلي دفعنا حقو دم أهلنا...".

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