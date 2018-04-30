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بالتفاصيل والأرقام.. نسب الاقتراع في أفريقيا

30
APRIL
2018
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اقفلت صناديق الاقتراع في جنوب افريقيا عند الحادية عشرة ليلا بتوقيت بيروت، فيما اقفلت في نيجيريا والفابون وبنين عند 12 ليلا. اما ساحل العاج وليبيريا وسيراليون والسنغال وغينيا وغانا فعند الواحدة من فجر اليوم. 

 

 جاءت نسب اقتراع اللبنانيين للانتخابات النيابية في قارة افريقيا على الشكل التالي :


- جنوب افريقيا 191 مقترع من اصل 312 ناخب اي بنسبة 52 بالمئة،

- الغابون 165 من 251 اي بنسبة 57 بالمئة 

- الكونغو 207 من 341 بنسبة 49.6 بالمئة.

- نيجيريا 916 من 1263 اي 60 بالمئية.

- بنين 170 من 217 بنسبة 78.3 بالمية.

- ساحل العاج 1658 من 2345 بنسبة 70.4 بالمئة

- ليبيريا 151 من 211 بنسبة 63 بالمئة

- سيراليون 109 من 260 بنسبة 41.9 بالمئة

- السنغال 269 من 400 بنسبة 67.25 بالمئة

- غينيا 266 من 439 اي بنسبة 60.6 بالمئة

- غانا 249 من 249 بنسبة 66.4 بالمئة. 

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