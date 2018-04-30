عناوين الصحف ليوم الاثنين 30 نيسان 2018

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البناء

بومبيو يضمن للخليج و«إسرائيل» الحماية مقابل عدم إلغاء التفاهم النووي مع إيران

الجيش السوري ينجح بفرض تسويات جنوب دمشق على داعش والجماعات المسلحة

الانتخاب الاغترابي: إجماع على نجاح التجربة رغم الثغرات... وقلق من المنع السياسي

الجمهورية

تزايد المخالفات عشية الإنتخابات

نسب اقتراع خجولة للمغتربين

لوائح تشبه الناس ولا تشبه الوطن

"اللبنانية" تعود للتدريس

اللواء

إغتراب القارات يقترع: ننتظر من القيادات السماح ببناء البلد!

الحريري يعترف بأخطاء ارتكبت بحق عكار .. وباسيل يهاجم بري وجنبلاط ويحيد حزب الله

بومبيو في الرياض: أولويتنا أمن المملكة والتصدي لإيران

هجوم صاروخي على مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية في حماه وحلب

«الوطني الفلسطيني» يلتئم اليوم إنتخاب قيادة جديدة للمنظمة

الديار

الرئيس الأسد اخذ قرار الهجوم والمبادرة مع دعم شعبي وعسكري لوحدة سوريا

الجيش العربي السوري يهاجم دير الزور ويقترب من معارك مع الجيش الاميركي

القلمون ومنطقته تحت سيطرة الجيش السوري وآلاف المسلحين تم ترحيلهم الى إدلب

المستقبل

جال في المنية والضنية وعكار ودعا الى "الزحف" في 6 أيار لصد "هجوم حلفاء بشار"

الحريري يحقق "حلم الرئيس الشهيد": لا عودة للوصاية

المغتربون قالوا كلمتهم.. والبعثة الأوروبية تنوّه: لا انتهاكات

الأخبار

عدوان جديد يستهدف إيران في سوريا

باسيل وحقوق المسيحيين: الحقيقة بالمقلوب

العهد بطل عرس كروي بلا «ضربة كف»

‫بومبيو يبلغ السعوديين رسالة ترامب: الإنفاق ثم الإنفاق

L'Orient-Le Jour

Problèmes de communication entre les émigrés et les ministères de l’Intérieur et des AE

The Daily Star

Officials applaud historic expat vote