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أسرار الصحف ليوم الإثنين 30 نيسان 2018

30
APRIL
2018
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الجمهورية

إنتقد فريق سياسي خصمه في دائرة شمالية لإفتتاحه مركزاً تنموياً إجتماعياً في هذا التوقيت وإستغلاله إنتخابياً.
قال أحد الوزراء إن قانون الـ 60 كان ردَّنا إلى الوراء لو بقي 60 سنة أما القانون الحالي فقد ردّنا مئة سنة إلى الوراء.

اللواء
همس
حرص ديبلوماسي عربي ناشط على تكريم مفكر إسلامي لبناني في سياق احتفال ذات طابع ديني واعتدالي شاركت فيه مرجعيات وشخصيات روحية بارزة!
لغز
أفادت تقارير انتخابية ان الإنفاق الانتخابي الحالي هو الأكبر قياساً على سابقاته، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير قبل الاقتراع تطاحناً مالياً في أكثر من منطقة!
غمز
لم تنفع جهود أصدقاء مشتركين في تحسين أجواء العلاقة بين مرجع رسمي ورئيس تيّار سياسي مثير للجدل، لأن تصريحات الأخير استمرت تغزل على نفس المنوال المشكك بالدور المستقبلي للمرجع!

المستقبل
إن سلسلة من الخلافات برزت خلال اليومين الأخيرين بين رؤساء لوائح منافسة للائحة "المستقبل" في دائرة الشمال الثانية والمسؤولين عن ماكيناتهم الانتخابية وسط تبادل للاتهامات بين الجهتين على خلفية الحشد الجماهيري العارم المواكب لجولات الرئيس سعد الحريري الشمالية.

البناء
خفايا
تحفّظت قيادات حزبية على العملية الانتخابية للمغتربين اللبنانيين والتي وصفتها بأنها «غير عادلة»، موضحة أن حرية المغتربين في الإدلاء بأصواتهم اختلفت بين دولة وأخرى، لا سيما في الدول العربية المتباينة في الموقف حول المقاومة، إذ إن الناخبين في بعض دول الخليج قد يكونون تعرّضوا لضغوط لعدم التصويت لمصلحة لوائح المقاومة وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية.
كواليس
نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاءات جمعته بوفود يهودية منضوية في منظمة الآيباك أثناء زيارته واشنطن انتقادات قاسية للقيادات الفلسطينية لرفضها ما عُرف بصفقة القرن التي عرضتها السعودية بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب. كما نقلت عنه اعتراضه على مسيرات العودة واتهامها بأنها تنفيذ لمشروع إيراني لإثارة القلاقل لإرباك الحلف بين السعودية و»إسرائيل» والتشويش على السعودية في هذا التحالف، بإثارة القضية الفلسطينية في الشارع، بما وصفه بالغوغاء.

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