باسيل من الأشرفية: سنكون كتلة قوية تحقق آمال الجميع وسندافع عن الأقليات وسننتصر لبيروت

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أقام "التيار الوطني الحر" مهرجانا انتخابيا في الأشرفية، للائحة "بيروت الأولى القوية"، برعاية رئيس التيار الوزير جبران باسيل وحضوره، وبمشاركة الأمين العام ل"حزب الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان ومرشحي اللائحة الوزير السابق نقولا الصحناوي، مسعود الأشقر، هاكوب ترزيان، ألكسندر ماطوسيان، سارج خاداريان، انطوان بانو ونقولا الشماس.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم ألقى باسيل كلمة قال فيها: "لا أحد يعلم ماذا تعني الأشرفية إلا حين يقف في قصر بعبدا وينظر الى التلة الواقفة في بيروت، والتي بقيت واقفة ولم تنحن لأحد في يوم من الأيام".

أضاف: "مهما تكلمت عن بيروت لن أعطيها حقها. اعتقد كثيرون أنهم قد أجبروا بيروت على الإستسلام، ولكنهم لم يكونوا على علم أن كرامتها هي كرامة كل لبنان لأنك عاصمة لبنان وقلبه، وكل لبنان معها، وقد كسرت بيروت كل مخطط قد وضع لها".

واستشهد بأغنية "قومي من تحت الردم" لتوصيف الحال الذي كانت عليه بيروت قبل نهضتها، معتبرا أن "التيار الوطني الحر هو الثورة وسينتصر في بيروت وتنتصر معه كل بيروت".

وتابع: "نغار من بيروت لأنها المثال الذي يحتذى، واليوم أقف في قلب بيروت لأتأكد أن القلب جيد ويضخ شرايينه لكل لبنان، والقلب جيد لأننا أقوياء في بيروت وأهلها، ونحن اليوم في بيروت الأولى حيث التغيير الأساسي هو ان التيار الوطني الحر سيكون مع حزب الطاشناق والحلفاء ولأول مرة سيكون لديه نواب في بيروت الأولى، وهذا التغيير كبير لأنه سيبدل الكثير من الأمور في حياة المدينة وأهلها. ولأن بيروت تتسع للجميع وهي لكل أهلها والجميع سيتمثل فيها، لن يكون هناك سيطرة كاملة لأحد، ولن يكون هناك سيطرة على قرار أهلها، واليوم المعركة لها عدة أوجه أبرزها المواجهة مع المال السياسي، ومن يعتقد أنه ممكن شراء ضمائر اهل بيروت فالرد سيكون عليه عبركم، وبيروت وأهلها لا يشترون ولا ثمن لهم. وأنتم تواجهون أيضا الجهل، وتواجهون الفوضى الفكرية".

وقال: "عليكم ان تطردوا الإحباط ومن يحاول أن يزرع اليأس في رؤوسكم، ونحن في مجتمع مدني ولسنا في مجتمع عسكري وفخامة الرئيس تكلم في خطابه عن المجتمع المدني وضرورة إنهاضه ومشاركته، واليأس هو أكبر عدو للحلم ونحن نريد أن نطرد اليأس والإحباط ومن يحاول تسويق هذا الواقع وتسويق أنكم تبعية، فهذا غير صحيح لأنكم أحرار وأوادم وعلينا معرفة الفرق بين الناس وعلينا المحاسبة".

وختم باسيل: "ان لائحة بيروت الأولى القوية في مكوناتها لديها نظرة من له خبرة سيادية ومن له النظرة الإقتصادية، ونحن في تضافر هذه الجهود المشتركة يمكننا بناء وطن جديد بنظرات وتجارب طموحة وذات خبرة، ونحن نريد رفع الإجحاف عن كل شخص ممكن أن يشعر انه أقلية، ونحن التيار الوطني الحر سندافع عن كل الأقليات ونطالب بحقوقها فإذا كانت مهمشة تكبر بالتيار الوطني الحر ويقوى التيار بها، وهذه المقاعد سنعمل لردها بأصواتكم لنكون الكتلة القوية التي تحقق آمال الجميع، وعليكم أن تردوا لبيروت عزتها وبيروت أهم من كل المقاعد وسننتصر لبيروت".

الصحناوي

وألقى الصحناوي كلمة قال فيها: "بيروت الاولى قوية بالشرفاء الذين شهدوا على حقوقهم تتآكل وصمدوا بوجه كل الصعاب، ودائرة بيروت الاولى ستكون اقوى بقوة العهد لانه عهد الشراكة والحق وستكون اقوى بكتلة لبنان القوي".

أضاف: "بعد السادس من ايار حقوق هذه الدائرة ستعود اليها، لان ابناءها يستحقون الانماء المتوازن وحصتهم من موازنة البلدية والسكن في ارض جدودهم. كما ان الدائرة الاولى لم تشهد على اي انجاز على مدى السنوات الماضية، وبدل العمل على انمائها، ذهب نوابها نحو حملات التهديد والتضليل، ولكنهم لا يعلمون من نحن ولا يعلمون من انتم، لاننا اصحاب الكف النظيف الذين تعلموا في مدرسة العماد ميشال عون".

وختم: "سألوه يا فرعون مين فرعنك، قال لهم فرعنت وما حدا ردني، وانا اطمئنكم جاء من يرده عن عرشه، فانتم ستسقطونه في السادس من ايار الاحد المقبل في صناديق الاقتراع".

الشماس

بدوره رأى الشماس أن "كل المعطيات تشير الى أن لائحتنا القوية تنطلق من 5 حواصل إنتخابية، وكلنا أمل بأن نحقق الحاصل السادس لكي نحول يوم الإنتخاب من السادس من أيار الى السادس للتيار".

خاداريان

من جهته شدد خاداريان على ان "لبنان على مفترق تاريخي وانتم من يحدد مصيره بين ماض نهشه الصدأ والفساد وبين مستقبل التغيير والإصلاح، والثقة ليست سلعة تشرى بالمال ونحن نطمح ان نكون حائزين على ثقتكم بقناعاتكم لنترجمها في مسيرتنا".

الأشقر

أما الأشقر فقال "اننا على موعد يرسم مصير لبنان ومصير أهلنا على أربع سنوات، وهذا الموعد سيقرر فيه الشعب ما اذا كان سيختار ان تكون الدولة قوية او ان تكون مفككة وتحت السيطرة من قبل نظام الإقطاع. الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية والدولة القوية خيارنا فامنحونا ثقتكم أيها الناخبون لتكون تطلعاتنا وخياراتنا واحدة".

قالباكيان

كما ألقى قالباكيان كلمة قال فيها: "من الضروري اعتبار هذه الإنتخابات محطة مفصلية لعودة عمل المؤسسات واحترام الفصل بين السلطات ووضع أسس الحياة المدنية الديمقراطية ومد الجسور بين اللبنانيين".

ماطوسيان

وشدد ماطوسيان على ان "بيروت الأولى ستبقى الأولى، شبعنا شعارات ووعودا، ونسأل اين هموم الشعب وكيف نعالجها، والله اهدانا نعمة وجود الرئيس العماد ميشال عون، ونحن مجبورون ان نكون اقوياء بجانبه لينطلق بوعده بمسيرته والتي ستنطلق بعيد الإنتخابات لنشكل الى جانبه قوة ضغط لبقاء لبنان القوي".