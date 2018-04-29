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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

الجو عابق بالديمقراطية، والمرحلة الإنتخابية للبنانيين المنتشرين شارفت على الإنتهاء، فيما الإستعدادات لإنتخابات المقيمين الأحد المقبل، متواصلة بقوة ساحلا وجبلا وداخلا.

المهرجانات تواصلت، والمواقف حافظت على سقوف الديمقراطية.

في الخارج، شدد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على سوريا موحدة. في وقت انتشرت الشرطة الروسية في عدد من البلدات في محيط دمشق لتنفيذ إتفاقات إخلاء المسلحين.

وفي المنطقة، أجرى وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو محادثات في الرياض، مؤكدا على أهمية إنهاء أزمة الخليج متهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.

وفي واشنطن، تحدثت أنباء عن تحضيرات للرئيس ترامب لزيارة القدس، وإعلانها عاصمة لإسرائيل، وإطلاق تفاصيل ما يسميه "صفقة العصر" لإنهاء القضية الفلسطينية.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

الخطاب الوطني الجامع لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولقي ترحيبا شعبيا من مختلف الشرائح، لا سيما أنه يعبر عما تفكر به لجهة نبذ الطائفية والطائفيين، فكان رئيس المجلس هو لسان حالها.

إلى ذلك منحت الإنتخابات النيابية في الإغتراب، تأشيرة دخول لبنان إلى فلك الإستحقاق بشكل رسمي.

ويحدثونك عن الطاقة الإغترابية وهم جعلوا من الاستحقاق الذي لطالما حلم به المغتربون، "منخل" لكثرة التجاوزات والأخطاء التي يبدو الكثير منها ما هو عن سابق تصور وتصميم.

وينظرون لفكرة الإنتشار، وهم أبعد ما يكونون عن الفارق بين المغترب والمنتشر، اللهم بإستثناء انهم طبقوها ضد مصلحة اللبنانيين في الخارج، والمانيا خير مثال حيث نشروا ابناء الجالية عن عمد في مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن أماكن تسجيلهم واقتراعهم. ما هكذا تورد الطاقة ولا هكذا يكون الانتشار.

أبرز التجاوزات اشتكى منها ناخبون في المانيا، حيث يقيم بعضهم على سبيل المثال في ديسلدورف لكنهم فوجئوا بأن أسماءهم وردت في برلين، فاضطروا لتجشم عناء السفر من أجل ممارسة حقهم الإنتخابي، رغم أن المسافة الفاصلة بين المنطقتين تبلغ حوالى خمسمئة كيلومتر.

كما أن كثيرا من المتحمسين للإدلاء بأصواتهم، أصابهم الإحباط نتيجة اختفاء اسمائهم، وحملوا وزارتي الداخلية والخارجية المسؤولية عن هذه الاخطاء المقصودة.

الإنتخابات الإغترابية بنسختها الثانية، فتحت لها صناديق الاقتراع في ثلاثة وثلاثين بلدا تضم حوالي مئتي قلم اقتراع. الانطلاقة السباقة كانت في الساحل الشرقي لأوستراليا منتصف الليلة الماضية. أما آخر مراكز الاقتراع فيقفل عند الثامنة من صباح غد الإثنين في الساحل الغربي للولايات المتحدة.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

بعد طرابلس والمنية والضنية، عكار أرض العزة والكرامة والعنفوان، كانت اليوم على موعد مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. فعلى امتداد القرى والبلدات العكارية، كانت الاستقبالات الحاشدة المصحوبة بالاحتفالات والزغاريد ونثر الأرز.

الرئيس الحريري الذي بادل أهل عكار محبتهم بوقفات أراد من خلالها التعبير عن فخره واعتزازه بأهل الكرم والشهامة والعنفوان، أكد على اهمية استحقاق السادس من أيار، وعلى مصيرية الانتخابات في مواجهة اللوائح التي تحاول خطف قرار عكار.

وقال الرئيس الحريري: "لن أقبل أن تعود هذه المنطقة لأي وصاية غير الوصاية اللبنانية"، مشيرا إلى وجود لوائح تريد تغيير هوية المنطقة واعادتها الى الوصاية السورية، مؤكدا أن كثافة التصويت في السادس من أيار ستكتب مستقبلا جديدا لعكار.

وتابع الرئيس الحريري بالقول إن "عكار هي أفضل نموذج للعيش المشترك والاعتدال الذي تم استهدافه باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي يحاولون استهدافه اليوم بضرب مسيرة تيار المستقبل".

اليوم الثالث من جولة الرئيس الحريري الشمالية، تزامنت مع الجولة الثانية من اقتراع المغتربين، التي جرت في دول أوروبية وافريقية والأميركيتين واوستراليا؛ فيما وصلت أقلام اقتراع الجولة الأولى من اقتراع المغتربين في الدول العربية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي ووضعت في خزنة مصرف لبنان حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي الأحد المقبل.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

اجتاز قطار الانتخابات النيابية المحطة الثانية اغترابيا، ولم يعد يفصله عن محطة الوصول إلى السادس من أيار سوى أسبوع واحد.

انتخب لبنانيو الانتشار بأصوات دوت في أرجاء الوطن تجربة جديدة، وصورة عن المستوى الحضاري للمنافسة السياسية، بعيدا عن التشنجات المحلية، من دون ان تسلم التجربة من داء الدولة الأم أي الفوضى الادارية التي أصابت توزيع مراكز الإقتراع في دول عدة لا سيما الاوروبية، ولوائح الشطب التي شطبت عنها أسماء ولم تصلها أخرى كانت قد سجلت للاقتراع كما يقول عدد من المندوبين.

الدولة اعترفت على لسان وزير داخليتها بعدم وصول بعض المستندات الى أصحابها، ولم تعترف بخطأ التوزيع على مراكز الإقتراع الذي أصاب العديد ممن كانوا يودون المشاركة الفاعلة بهذا الحق الوطني، فأبعدوا عن مناطق سكنهم مئات الكيلومترات.

حق التغطية تمكنت من تحصيله القنوات اللبنانية عبر مراسليها ورسائل اللبنانيين المنتشرين في أربعة اصقاع الارض، حتى قناتنا "المنار" تمكنت من المواكبة مع مشاهدات حية ومع عدد من مراسلينا، خلافا لما كان عليه الحال في الدول العربية، حيث نحن ممنوعون من الحضور، وحيث كمت أصوات اللبنانيين عن وضوح المشاركة أو التعبير.

تجربة ستبقى مستمرة إلى صباح الاثنين لتقفل صناديق الاقتراع عند الشواطئ الغربية للقارة الأميركية، على ان العبرة بأخذ الملاحظات ورفع مستوى الاستعدادات لمواكبة الأحد الكبير في لبنان.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

عمليات الاقتراع انتهت تقريبا، ما عدا في بعض الدول بسبب فارق الوقت. ما يستخلص من معاينتها ان الشق التقني التكنولوجي منها ناجح وسيخضع لتحسينات، انطلاقا مما ظهر فيه من ثغر بسيطة من تجربة هذين اليومين.

الشق الاداري من العملية، أي آليات الاقتراع، كانت جيدة، إذ أمنت للمقترع السرية التي يحتاجها، من لحظة دخول القلم مرورا وراء العازل وصولا إلى صندوق الاقتراع. أما النقص الذي كان فادحا، فكان في ندرة مراكز الاقتراع خصوصا في الدول الكبرى، حيث شكل انتقال المقترعين عقبة أضعفت نسب المشاركة.

مما تقدم، فإن على الدولة تعزيز تمثيلها القنصلي ونشره، بما يفاعل حضورها التجاري والديبلوماسي، ويسهل على الناخبين الاقتراع طالما ان الاقتراع بالبريد الالكتروني امر مستبعد حاليا.

في الجانب الرمادي من اقتراع المغتربين، ما وجهته جهات سياسية من اتهامات الى وزير الخارجية عن تلاعب مارسته وزارته في لوائح الشطب وافتعال أخطاء فيها، اضافة إلى تحديد أماكن اقتراع بعيدة ما ألزم بعض الناخبين على السفر ساعات ليفاجأوا بغياب اسمائهم عن لوائح الشطب. الاعتراض مرشح للتعاظم إذا ثبتت صحة الاتهامات، خصوصا انها صدرت عن فئة سياسية وطائفية محددة معروفة بخصومتها الحادة مع "التيار الوطني الحر"، وهي حركة "أمل" التي ذكر مسؤولون فيها ان المشكلات واجهت ناخبيها بل استهدفتهم وهم كثر في ساحل العاج والولايات المتحدة والمانيا.

تزامنا، اشتكت أوساط حزبية منافسة ل"التيار الحر" من حجب ما يقارب الألفي جواز سفر عن مناصريه. هذه الشكاوى قد تستدعي رداً من الوزير باسيل بعد قليل

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داخليا، المهرجانات الانتخابية على أشدها على مساحة الوطن، في ال"ويك أند" الأخير الفاصل عن 6 أيار.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

في استحقاق 2018، ليس صحيحا على الإطلاق أن الخيارات الوطنية الكبرى ليست مطروحة.

ليس صحيحا أبدا، أن الانتخابات هذه المرة، هي عبارة عن تركيبات سياسية تحقق المصالح، وتفاهمات ظرفية، تنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع، عند السابعة من مساء الأحد المقبل، في السادس من أيار.

صحيح أن الانقسام العمودي بين الثامن والرابع عشر من آذار، لم يعد قائما في البلاد. وصحيح أيضا، أن التسوية الرئاسية خلطت كل الأوراق، ورسمت مشهدا سياسيا جديدا بات فيه خصم الأمس حليفا، وحليف الأمس خصما، أو خصما وحليفا في الوقت عينه.

وصحيح كذلك، أن اتهام البعض للبعض الآخر بالتبعية لإيران أو لسوريا لم يعد على الموضة، تماما كالكلام على خطر السلاح والتبعية للسلاح، كما في إحدى دائرتي بيروت، حيث لا يزال البعض يقاتل طواحين الهواء.

الأمران صحيحان. غير أن أمام اللبنانيين اليوم، خيارا من نوع آخر. خيار بين طريق واحد من طريقين: فإما لبنان الذي حدوده العالم، والذي تابعه الجميع اليوم عبر الشاشات، بكل فخر وفرح، أو لبنان الذي مستواه من مستوى "برغوت". إما لبنان المتحدر من تاريخ عريق، أو لبنان المنحدر إلى مستوى حشرة. إما لبنان المتطلع إلى مستقبل زاهر، أو لبنان العالق في ماض بغيض. إما لبنان الكبير، أو لبنان الصغير.

هذه المرة، وبفعل قانون الانتخاب الجديد، الخيار فعلا للبنانيين. سبعة أيام بالتمام والكمال، ويصدر القرار. فلننتظر، ونرى.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

إلى اللقاء الأحد المقبل. إختبار اليوم، كما أول من أمس الجمعة، شكل تجربة جديدة سواء للدولة وللمواطن، ولاسيما المغترب منه، على حد سواء.

للمرة الأولى يتم التعاطي مع المغترب كمواطن كامل الأوصاف، فليس هو "بقرة حلوب" لإرسال الأموال إلى الوطن، وليس بنوستالجي "الكبة والتبولة" يتم إغواؤه. المغترب أصبح بعد اليوم مشاركا فعليا في الحياة السياسية اللبنانية، من خلال مشاركته الكثيفة نسبيا سواء من خلال إقامته في الدول العربية أو في الدول الاوروبية او الأميركية او الافريقية.

ومع إقفال آخر صندوق في المغتربات اليوم، تنتقل الأنظار إلى الداخل اللبناني استعدادا للمنازلة الكبرى يوم الأحد المقبل، حين سيتم الإختبار الأكبر والأقوى للأقطاب وللوائح. فبعد أربعين يوما على تسجيل اللوائح وبدء الحملات الإنتخابية، حان الوقت لتحصد هذه اللوائح ما زرعته:

الرئيس سعد الحريري ينهي جولته في الشمال، ووجهته الأسبوع الطالع والأخير بيروت.

الرئيس نبيه بري أنهى حملته جنوبا، ويتطلع إلى نتائج هذه الحملة.

الوزير جبران باسيل استكمل جولته الجنوبية والجبلية، وحط هذا الغروب في بعبدا، محافظا على مستوى مرتفع من المواجهة مع الرئيس نبيه بري.

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان اليوم في بشري، إسوة بسائر الأقطاب، لشد عصب المناصرين.

إذا، الأسبوع الطالع سيكون أسبوع المئة متر الأخيرة في السباق إلى ساحة النجمة. صحيح ان بعد غد الثلاثاء هو يوم عطلة بمناسبة عيد العمل، ويوم الجمعة هو يوم عطلة "لترييح الناخبين"، لكن الأسبوع بالكامل سيكون عطلة بالمعنى الإداري، وأسبوع عمل بامتياز للعاملين على المسارات الإنتخابية، وصولا إلى اليوم الكبير الأحد المقبل.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

دخل لبنان أسبوعه الأغلى في تاريخ الانتخابات، فهي الأيام السبعة الفاصلة عن فتح الصناديق، والتي سيجري في خلالها فتح الخزائن المالية للمرشحين من ذوي رؤوس الأموال ورجال الأعمال والاقتصاد وكبريات الشركات، وأوراق اللوائح الملونة يوم الأحد تسبقها صكوك الانتخاب الموضوعة في التداول في أكثر من دائرة.

ومع اختلاط الصورة المالية بالقانون النمرود والتحالفات المتحاربة على اللوائح الواحدة، تصبح النتائج أقرب إلى "ضرب المندل" أو قراءة الفنجان وتوقعات البصارات.

وعلى مرمى أحد من الأحد، استطلع لبنان مغتربيه في أوروبا وأميركا وأفريقيا، واقترع اللبنانيون بضوابط حزبية، بعدما نشطت الأحزاب على صعيد التنظيم الاغترابي، لكن الشوائب والأخطاء طبعت هذه العملية، وحرمت مئات المغتربين المشاركة.

وإلى المغتربين سياسيا، حيث جمعت بعبدا "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" تحت مهرجان واحد، في تحالف اعتبره رئيس التيار جبران باسيل اتفاق الأقوياء. وعلى مسمع إبن الضاحية علي عمار، أعلن باسيل إننا لا نحتاج إلى بارودة لحمايتنا بل نحن نحمي مؤسساتنا، ووعد أننا بعد السادس من أيار لن نحارب الفساد فحسب بل سنقاوم الفساد. وفيما أعلن باسيل الصمت السياسي تجاه "البرغتة"، فإنه لزم المهمة إلى المتعهد زياد أسود الذي وجه كلاما مباشرا إلى الرئيس نبيه بري وقال: أنت أيضا "تبرغت" عندنا جبران باسيل رئيس حزب كبير وعليك احترامه.

لكن هل المعركة الانتخابية محتدمة جنوبا إلى حد اضطرار رئيس مجلس النواب إلى استحضار هذه اللغة؟، واستدراج الرد عليها؟. تقود هذه الأسئلة إلى حاصل سياسي أسود في انتظار لبنان وسيكون أكثر تعقيدا من ذي قبل، لا بل إنه سيضع العهد القوي على محك الحكم، وما سينتجه القانون من شراكة سيؤسس أيضا لحضور شخصيات غيبت عن المشهد السياسي بفعل النظام الأكثري، ومن هؤلاء شكل فؤاد مخرومي قلقا للسلطة اليوم بحضور يبدو أنه سيخترق بيروت الثالثة "بسلاح" الناس الشرعي.

وإذا كان المخزومي يتمرد في بيروت على سلطة مرشحة، فإن مارد زغرتا افتتح مهرجانه في بنشعي اليوم باستخدام الأسلحة المحرمة، واستعاد أهم شخصيتين عبر التاريخ: موسوليني وصدام حسين وأهميتهما أنهما قتلا صهريهما.