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متّنوا عهد الدولة في 6 أيار للوقوف في وجه المزرعة كنعان للجميل من بسكنتا صنين: تعال بملفاتك وواجهني بمناظرة امام اللبنانيين وعائد الى البرلمان بثقتكم والانماء سيستمر ولا مشاريع مستحيلة

29
APRIL
2018
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جدد النائب إبراهيم كنعان طلب مناظرة مباشرة مع النائب سامي الجميل قائلا " فليأت بملفاته ويواجهني أمام الشعب اللبناني، لافتاً الى ان من يزورون الحقائق ويطلقون الشعارات هم غير من يعمل ويثابر ويناضل من داخل المؤسسات وحيث تدعو الحاجة".

مواقف كنعان جاءت خلال جولة في بسكنتا، شملت غداء في صنين أقامه آل العلم ولقاء في بسكنتا بدعوة من هيئة التيار الوطني الحر في البلدة، بحضور المرشح السابق للانتخابات النيابية طانوس حبيقة، ورئيس البلدية الدكتور الياس كرم وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، ومنسق هيئة بسكنتا في التيار لويس كرم وأعضاء الهيئة وفعاليات البلدة من مختلف عائلاتها.

وتوجّه كنعان الى الحاضرين ومن خلالهم الى المتنيين بالقول "ميشال عون الذي غط كالنسر من فوق على سدّة الرئاسة بحاجة اليكم، لانه في موقع المسؤولية، ويحتاج للدعم الشعبي للوقوف في وجه كل من يريد المزرعة لا الدولة".

أضاف كنعان " اذا اعطي الرئيس عون الثقة من خلال كتلة وازنة داعمة للعهد مع تفاهماتها، فهو قادر على نقل البلاد الى الجمهورية الجديدة، جمهورية الإصلاح والشراكة والمساواة والعدالة لجميع اللبنانيين. وعندما تقولون صوتي للعهد، فيجب ان تتنبهوا الى أن الحلم بات رئيساً في بعبدا، بكل ما يمثل من تطلعات، واقتراعكم هو لصالح دعم هذا النهج وهذه الرؤية لتواصل العمل والانجاز".

وتوجّه كنعان الى أهالي بسكنتا بالقول "انتم قصة وفاء والتزام لا تنتهي، وبثقتكم سأستمر حتى لا تمتد يد على حقوق المتنيين او تكون عرضة لاي ابتزاز. وكرامتكم من كرامتي وسأكون على العهد، وأنا عائد الى البرلمان بقوتكم وسنفتح صفحة جديد في المتن قوامها قيادات لا تتزعرن على الناس او تعتدي على أحد".

أضاف كنعان "لا اطلب من الناخبين ان يقترعوا لي على أساس الوعود، بل على أساس الجهد الذي قمت به خلال تمثيلي للمتنيين في المجلس النيابي، انمائياً وتشريعياً ووطنياً ورقابياً واصلاحياً.وقد حملت صوتكم وهمومكم وهواجسكم وتمكنت في التكتل من تحقيق لكثير من تطلعاتكم السياسية والوطنية والإنمائية وسنواصل السعي لتحقيق ما لم ينجز بعد. نفتخر بجرد المتن وكل المشاريع التي كانت طوال سنوات تعتبر مستحيلة ستصبح واقعاً، لان اصواتكم سمعناها وبمتابعتنا لن نسمح بأن يكون الانماء "شحادة".

وأكد كنعان أن "الانماء سيستمر في صنين وما بعدها وكل المتن الشمالي، وتوسعة طريق وادي الجماجم بسكنتا ستنطلق بعد الانتخابات النيابية"، ولفت كنعان الى أن "موازنة المستشفيات في المتن الشمالي ارتفعت من 3 الى اكثر من 20 مليار ليرة، و200 مليون دولار هي قيمة المشاريع الإنمائية التي نفّذت في السنوات الماضية".

وأشار كنعان الى أن "اللامركزية الإدارية الموسعة ستكون من أولى اولوياتنا ما بعد الانتخابات".

وفنّد كنعان الوقائع في ملف النفايات والتوتر العالي والضرائب وقال "اتهموني بأنني وراء مكب الموت في برج حمود، فيما وزراء الكتائب هم من صوتوا عليه بتصويتهم على خطة النفايات في 12 آذار 2016 التي عارضها وزراء التيار الوطني الحر ومحاضر مجلس الوزراء واضحة على هذا الصعيد، وبديلنا كان كان اعتماد اللامركزية وانشاء المعامل الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي لفرز ومعالجة النفايات ".

وفي ملف التوتر العالي قال "انا من جمعت الاهالي ووزارة الطاقة في منزلي وخرجنا بموقف توقف على اثره مد خطوط التوتر العالي في المنصورية، ويأتيك من يصفني ببطل التوتر العالي لاهداف انتخابية، فيما أن موقفي من الملف لم يتبدّل منذ 11 عاماً عندما كانت وزارة الطاقة مع التيار او مع غيره".

وفي مسألة الضرائب قال "انا من طرحت حلاً عملياً بديلا للضرائب من خلال الوفر بالموازنة الذي تأمّن بعد 50 جلسة للجنة المال، وللأسف، أننا لم نجد من يؤيدنا في المجلس النيابي ويقف الى جانبنا ممن يزايدون اليوم برفض الضريبة بلا بديل لتمويل السلسلة المحقة للأساتذة والاداريين والعسكريين".

 

 

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