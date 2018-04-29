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بالأرقام - نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة العاشرة مساءً

اسبانيا ١٠٤ صوت من أصل ٣٧٦

سويسرا ٣٩٦ صوت من أصل ٨٨٩

هولندا ١٢٠ صوت من أصل ٢٢٨

رومانيا ١٨٣ صوت من أصل ٢٧٠

اليونان ١٥٣ من أصل ٢٥٦

إيطاليا ٣٥٥ صوت من أصل ٧٢٩

دانمارك ١٢٧ من أصل ٢٥٠

كونغو ٢٠١ صوت من أصل ٣٤١

غانا ٢٤٠ من أصل ٣٧٥

جنوب أفريقيا ١٩١ من أصل ٣١٢

غابون ١٤٣ من أصل ٢٥١

غينيا ٢٢٠ من أصل ٤٣٩

سيرياليون ١٠٩ من أصل ٢٦٠

سنغال ٢٣١ من أصل ٤٠٠

باراغوي: ٢٣٣ من أصل ٩٢٤

كولومبيا: ٢٣ من أصل ٣٢٥

أرجنتين: ٢٣ من أصل ٣٩٢

مكسيك: ٦٠ من ٣٥١

أرمينيا: ١٤٠ من ٣١١

المملكة المتحدة: ٨٨٨ من ١٨٢٤

بلجيكا: ٦٩١ من ١٠٥٣

السويد: ١٠٩٦ من ١٩١٠

المانيا: ٣٤٤٣ من ٨٣٥٥

فرنسا: ٤٦٦٠ من أصل ٨٦٤٤

ساحل العاج: ١٣٩٤ من ٢٣٤٥

نيجيريا: ٨٢٤ من ١٢٦٣

برازيل: ٥٨٤ من ٢١١٢

فنزويلا: ٤٠١ من ١٤٩٧

أستراليا: ٦٦٠٢ من ١١٨٢٥

كندا: ١٩٧٦ من ١١٤٤٣

الولايات المتحدة الأميركية: ١٥٧٣ من ٩٩٩٩