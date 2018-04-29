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في استحقاق 2018، ليس صحيحاً على الإطلاق أن الخيارات الوطنية الكبرى ليست مطروحة.



ليس صحيحاً أبداً، أن الانتخابات هذه المرة، هي عبارة عن تركيبات سياسية تُحقق المصالح، وتَفاهمات ظرفية، تنتهي مع إقفال صناديق الاقتراع، عند السابعة من مساء الأحد المقبل، في السادس من أيار...



صحيحٌ أن الانقسام العمودي بين الثامن والرابع عشر من آذار، لم يَعُدْ قائماً في البلاد.



وصحيحٌ أيضاً، أن التسوية الرئاسية خلطت كل الأوراق، ورسمت مشهداً سياسياً جديداً بات فيه خصم الأمس حليفاً، وحليف الأمس خصماً، أو خصماً وحليفاً في الوقت عينه.



وصحيح كذلك، أن اتهامَ البعض للبعض الآخر بالتبعية لإيران أو لسوريا لم يعد على الموضة، تماماً كالكلام على خطر السلاح والتبعية للسلاح، كما في إحدى دائرتي بيروت، حيث لا يزال البعض يقاتل طواحين الهواء.



الأمران صحيحان. غير أن أمام اللبنانيين اليوم، خياراً من نوع آخر. خيار بين طريق واحد من طريقين:



فإما لبنان الذي حدودُه العالم، والذي تابعه الجميع اليوم عبر الشاشات، بكل فخر وفرح، أو لبنان الذي مُستواه من مستوى "برغوت".



إما لبنان المتحدر من تاريخ عريق، أو لبنان المُنحدر إلى مستوى حَشرة.



إما لبنان المتطلع إلى مستقبل زاهر، أو لبنان العالق في ماض بغيض.



إما لبنان الكبير، أو لبنان الصغير.



هذه المرة، وبفعل قانون الانتخاب الجديد، الخيار فعلاً للبنانيين. سبعة أيام بالتمام والكمال، ويَصدر القرار. فلننتظر، ونرى.