بالأرقام - نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة الثامنة مساءً

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اسبانيا ٩٠ صوت من أصل ٣٧٦

سويسرا ٣١٩ صوت من أصل ٨٨٩

هولندا ٢٢٨ صوت من أصل ٢٢٨

رومانيا ٢٧٠ صوت من أصل ٢٧٠

اليونان ١٤٥ من أصل ٢٥٦

إيطاليا ٣٠١ صوت من أصل ٧٢٩

دانمارك ١٠٥ من أصل ٢٥٠

بنين صفر من أصل ٢١٧

كونغو ١٦٩ صوت من أصل ٣٤١

غانا ١٩١ من أصل ٣٧٥

جنوب أفريقيا ١٦٢ من أصل ٣١٢

غابون ١٤٣ من أصل ٢٥١

غينيا ٢٢٠ من أصل ٤٣٩

ليبيريا ٠ من أصل ٢١١

سيرياليون ١٠٩ من أصل ٢٦٠

سنغال ١٨٤ من أصل ٤٠٠

باراغوي: ٢٨٧ من أصل ٩٢٤

كولومبيا: ٢٣ من أصل ٣٢٥

أرجنتين: ٢٢ من أصل ٣٩٢

مكسيك: ٣٦ من ٣٥١

أرمينيا: ١٣٠ من ٣١١

المملكة المتحدة: ٦٨١ من ١٨٢٤

بلجيكا: ٦٩١ من ١٠٥٣

السويد: ٩٥١ من ١٩١٠

المانيا: ٣٠٣٠ من ٨٣٥٥

فرنسا: ٣٩٠٢ من أصل ٨٦٤٤

ساحل العاج: ٢٣٤٥ من ٢٣٤٥

نيجيريا: ٧٠٩ من ١٢٦٣

برازيل: ٤١٤ من ٢١١٢

فنزويلا: ٢١٣ من ١٤٩٧

أستراليا: ٦٦٠٢ من ١١٨٢٥

كندا: ١٦٠٦ من ١١٤٤٣

الولايات المتحدة الأميركية: ٩٢٥ من ٩٩٩٩