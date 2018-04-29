بالأرقام - نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة السابعة مساءً

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نسبة المقترعين في الاغتراب حتى الان بحسب وزارة الخارجية:

اسبانيا ٩٠ صوت من أصل ٣٧٦

سويسرا ٣١٩ صوت من أصل ٨٨٩

هولندا ١١٦ صوت من أصل ٢٢٨

رومانيا ١٦١ صوت من أصل ٢٧٠

اليونان ١٤٥ من أصل ٢٥٦

إيطاليا ٢٩٩ صوت من أصل ٧٢٩

دانمارك ١٠٥ من أصل ٢٥٠

كونغو ١٦٤ صوت من أصل ٣٤١

غانا ١٩١ من أصل ٣٧٥

جنوب أفريقيا ١٦٢ من أصل ٣١٢

غابون ١٤٣ من أصل ٢٥١

سيرياليون ٥٠ من أصل ٢٦٠

سنغال ١٤٩ من أصل ٤٠٠

باراغوي: ٢٢٠ من أصل ٩٢٤

كولومبيا: ١٢ من أصل ٣٢٥

أرجنتين: ٢٢ من أصل ٣٩٢

مكسيك: ٢٠ من ٣٥١

أرمينيا: ١٣٠ من ٣١١

المملكة المتحدة: ٦٨١ من ١٨٢٤

بلجيكا: ٦٣٥ من ١٠٥٣

السويد: ٩٢٨ من ١٩١٠

المانيا: ٣٠١٧ من ٨٣٥٥

فرنسا: ٢٧٩٦ من أصل ٨٦٤٤

ساحل العاج: ١١١٠ من ٢٣٤٥

نيجيريا: ٧٠٩ من ١٢٦٣

برازيل: ٢٣٦ من ٢١١٢

فنزويلا: ٢١٣ من ١٤٩٧

أستراليا: ٦٦٠٢ من ١١٨٢٥

كندا: ٩٨١ من ١١٤٤٣

الولايات المتحدة الأميركية: ٧٥٢ من ٩٩٩٩