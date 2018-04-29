رئيس الجمهورية تابع سير المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية في دول الانتشار

A + A -

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ فجر اليوم ، سير المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية للعام 2018 ، التي جرت في دول اوروبية وافريقية والاميركيتين واوستراليا ، وتلقى تباعا تقارير من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات حول اقتراع اللبنانيين المنتشرين في هذه الدول الذين تسجلوا وفق الاصول في البعثات الديبلوماسية والقنصلية اللبنانية . واشارت التقارير الى نسب الاقبال منذ فتح صناديق الاقتراع ، مع وجود فوارق في التوقيت بين بيروت وعدد من الدول .

وعبر الرئيس عون عن ارتياحه لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات والاجراءات التي رافقتها لاسيما لجهة معالجة بعض المسائل التي برزت خلال عمليات الاقتراع .

من جهة اخرى تبلغ الرئيس عون عن وصول اقلام الاقتراع من الدول العربية الى مطار رفيق الحريري الدولي والتي ستوضع في خزنة مصرف لبنان الى حين انتهاء الانتخابات الاحد المقبل .