رعد: لسنا بديلا عن الجيش وعن أي جهاز أمني في الدولة لكننا إلى جانبهم لحماية بلدنا

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زار رئيس لائحة "الأمل والوفاء" في دائرة النبطية النائب محمد رعد، بلدة بفروة الجنوبية، حيث أعد له استقبال شعبي، وكان في مقدمة مستقبليه راعي كنيسة مار يوسف للطائفة المارونية الأب نعمة الله ميلان وفاعليات.



وعقد لقاء في قاعة كنيسة البلدة، تحدث خلاله رعد عن ضرورة وكيفية "حماية بلدنا المتنوع بطوائفه، حماية تتناسب مع وضعه وتركيبته".



وشدد على "أهمية الجيش اللبناني"، قائلا إنه "تاج رؤوسنا ونحن نحمله على الراحات ونعتز به وبخبرة أدائه. وقد تبين انه من أهم الجيوش حتى في الدول المتقدمة، فهو يضحي بنفسه وإلى جانب شعبه"، وتابع مؤكدا "نحن لسنا بديلا عن الجيش وعن أي جهاز أمني في الدولة. لكننا إلى جانبهم لحماية بلدنا ومعنيون ان نحفظه جنبا الى جنب مع الجيش اللبناني. وعلينا أن نبقي يدنا فوق يد العدو الاسرائيلي، لنحمي بلدنا".



وختم متحدثا عن الاصلاحات، بالقول إن "المطلوب بعض الواقعية في البلد، بادارة الأمور وتصحيح الأوضاع وعمل اصلاحات فورية لانها لا تحتمل التأجيل".