باسيل من مجدليا: نحن لم نلغ احدا ولن نقبل ان يلغينا احد

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تحدث الوزير باسيل فقال: "لا يستطيع احد ان يقف على هذه الارض دون ان يتذكر كبارا من هذه المنطقة، يوسف بك كرم، البطريرك المكرم اسطفان الدويهي، الاب يوسف يمين، العلامة جواد بولس، الرئيس سليمان فرنجية، الوزير الشهيد طوني فرنجية، والرئيس الشهيد رينه معوض، كل واحد منهم ناضل واعطى لهذه الارض كي نبقى ونستمر، اتحدث عن رجالات التاريخ كي نعرف تاريخنا القديم، ولا يجب الا ان نكون على مستوى شهاداتهم، ننحني اليوم امام تاريخ وشهداء وعظماء زغرتا، أنتم تحبون وتغطون من قلبكم، لذلك أنتم جزء أساسي من هذا الوطن ونحن في التيار جزء منكم وايضا جزء من هذا الوطن الذي هو اكبر من الجميع، والوطن اكبر من العائلة وليس من دونها، نحن التيار ضحينا في زغرتا لأجل لبنان، من اجل أناس يشاركوننا مشروعا اكبر، نحن لم نلغ احدا ولن نقبل ان يلغينا احد، ومن رفض الهيمنة والتسلط في لبنان ليس عليه ان يكسرها في زغرتا وسوف نكسرها، وقد كرسناها من خلال تأليف هذه اللائحة، وسنسعى كي يكون عندنا نائبان في زغرتا، ونتائج الانتخابات ستؤكد حقيقة جديدة، والتحدي بعد السادس من أيار، التحدي ان نعطي زغرتا ما حرمت منه، وهذا ما يرفع التحدي علينا اكثر، وأفضل من يمثلنا في زغرتا بيار رفول، الذي أعطى الكثير في وقت قليل".

وقال: "مع جواد بولس وميشال معوض ونائلة معوض، ظهرنا قوي وكلنا مسنودون على هذا الظهر، مسنودون على تحالف قوي، والتقت الايادي، وليس المهم من مد يده للاخر، ومن لا يريد ان يمد يده هو حر، وسنتطلع الى مرحلة من العمل معا، والمهم ان تتحسن حياة الناس في زغرتا بغض النظر من يقوم بها، وما يجمعنا هو لبنان السيد الحر المستقل، وقرارنا لنا وحدنا ولن نعطيه لأحد، معاركنا لنا لتيارنا لبلدنا لارضنا، ومن ناضل من اجلهم استشهد ليبقى لبنان، نحن وأنتم ورثة تاريخ كبير، لكن ورثنا بلدا مفككا دولة مهترئة ونكايات تقتل طموح الشباب. سياستنا كبيرة على وسع لبنان، مشروع وطن، سنرد الحقد بالمحبة، وهذا البديل الذي سنقدمه، ولن نسبب ضررا لدولتنا وناسنا، ولن نترك الوطن يغرق بالحقد، ساقول لكم ان النصر قادم في السادس من أيار، والسؤال ان بكرا للجميع لكل اللبنانيين وإلا لن يكون بكرا، وأي لبنان بكرا ناطرنا، لبنان الدولة أم الدويلة، لبنان الشعب القوي او الأشخاص والمشاريع الصغيرة والوعد ان بكرا إلكم افضل من مبارح ونحن الى جانبكم والعمل في زغرتا سيكون للجميع دون استثناء، الشر ليس من قاموسنا وهيدا نحنا".