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حتى الساعة .. نسب الإقتراع في جميع البلدان بحسب وزارة الخارجية :

اسبانيا ٥١ صوت من أصل ٣٧٦

سويسرا ١٧٩ صوت من أصل ٨٨٩

هولندا ٤٠ صوت من أصل ٢٢٨

رومانيا ٨٢ صوت من أصل ٢٧٠

اليونان ٩٧ من أصل ٢٥٦

إيطاليا ١٠٩ صوت من أصل ٧٢٩

دانمارك ٤٦ من أصل ٢٥٠

بنين صفر من أصل ٢١٧

كونغو ١٧ صوت من أصل ٣٤١

غانا ٥٠ من أصل ٣٧٥

جنوب أفريقيا ٧٢ من أصل ٣١٢

غابون ٣٥ من أصل ٢٥١

غينيا ٠ من أصل ٤٣٩

ليبيريا ٠ من أصل ٢١١

سيرياليون ٠ من أصل ٢٦٠

سنغال ٦٠ من أصل ٤٠٠

باراغوي: ٠ من أصل ٩٢٤

كولومبيا: ٠ من أصل ٣٢٥

أرجنتين: ٠ من أصل ٣٩٢

مكسيك: ٠ من ٣٥١

أرمينيا: ٥٣ من ٣١١

المملكة المتحدة: ١٦١ من ١٨٢٤

بلجيكا: ١٦١ من ١٠٥٣

السويد: ٣٣٠ من ١٩١٠

المانيا: ٦٦٧ من ٨٣٥٥

فرنسا: ٩٠٢ من أصل ٨٦٤٤

ساحل العاج: ٤٧٢ من ٢٣٤٥

نيجيريا: ٢٩٢ من ١٢٦٣

برازيل: ٠ من ٢١١٢

فنزويلا: ٠ من ١٤٩٧

أستراليا: ٦٢٣١ من ١١٨٢٥

كندا: ٠ من ١١٤٤٣

الولايات المتحدة الأميركية: ٠ من ٩٩٩٩



