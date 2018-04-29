المشنوق عن الانتخابات النيابية في الاغتراب اللبناني: هي نجاح لكل لبنان وتجربة رائدة نفتخر بها

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اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "ان هذه التجربة رائدة وستقدر ان تنقل شركات القطاع الخاص الى نجاحات، ولا يدعي احد ابوة هذه الانتخابات، فالكل اشتغل لاجلها، وحققنا تقدما كبيرا في عملية الاولى من نوعها في لبنان والعالم العربي".

وعن الثغرات، قال: هناك ثغرات في جوازات السفر لناخبين يريدون التصويت بجواز السفر فهناك 400 جواز سفر لم تصل الى الناخبين بالشحن، سنسأل اذا كانوا باستطاعتهم التصويت في بيروت بعد اضافتهم الى لوائح الشطب. الثغرة الثانية في المانيا حيث نقل صندوقان الى غير اتجاههما، وهناك اسماء ليست واردة في لوائح الشطب. في اميركا اللاتينية ستصل صناديق الاقتراع بين ال 4 و5 ايام بسبب عطلة عيد العمال، ولكننا وجدنا حلا لهذا الموضوع وابلغنا السفراء المعنيين بانهم ملزمون بالمجيء الى لبنان مصطحبين معهم صناديق الاقتراع".